Referendum giustizia, FdI bacchetta Lerner: "Vi mancano le basi"

"Il referendum è confermativo, non oppositivo. Vi mancano le basi": così Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, ha dato una lezione a Gad Lerner. Quest'ultimo, infatti, in un tweet aveva scritto: "Aderire alla raccolta di firme per il #Referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura è facile. Basta andare su https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open e accedere inserendo le vostre credenziali con SPID o il CIE della vostra carta d'identità elettronica". Un errore che non è affatto passato inosservato al partito di Giorgia Meloni.

Al centro del dibattito il referendum sulla riforma della giustizia varata dal governo e osteggiata dalla sinistra. Commentando lo scivolone del giornalista, l'account social di Fratelli d'Italia ha scritto: "Questa dice tutto sulle loro argomentazioni. Prima di contestare, andate a studiare".

A favore della raccolta firme si sono schierati i principali partiti del centrosinistra. Il Pd di Elly Schlein, in particolare, ha invitato i cittadini alla sottoscrizione: “Serve anche la tua firma contro la riforma Nordio – si legge sui social –. Quindici cittadini hanno avviato la raccolta firme contro la riforma Nordio, devono raccogliere 500mila firme per il referendum. Firma anche tu per dire no alla volontà del governo Meloni di assoggettare la giustizia e la magistratura al potere di chi governa. Perché non è una riforma che aiuterà i cittadini ad avere una giustizia più efficiente ed equa, come ha già ammesso lo stesso Nordio, ma è il tentativo della destra di indebolire l'indipendenza della magistratura e porsi al di sopra della legge. Per firmare bastano pochissimi minuti, e diciamo no per difendere un principio fondamentale della democrazia”.