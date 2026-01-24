Federica Torzullo, Roberta Bruzzone: "Se l'è gustata, chi è davvero Carlomagno"

Proseguono le indagini per fare luce sul femminicidio di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica. E' iniziata l'analisi del contenuto del cellulare del marito della 41enne, Claudio Agostino Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. L'esame prevede l'estrazione della copia forense, dopodiché bisognerà aspettare per avere i primi risultati.
Questa mattina sono riprese, inoltre, le ricerche, da parte dei carabinieri del nucleo subacquei di Roma, per trovare il coltello utilizzato per compiere il delitto. Carlomagno, nel corso della confessione resa di fronte al Giudice per le indagini preliminari, avrebbe indicato agli inquirenti il luogo dove, nel pomeriggio del 9 gennaio, si sarebbe disfatto dell'arma. Arma che, tuttavia, non e' stata ancora trovata.
E sull'omicidio di Federica Torzullo è intervenuta la criminologa Roberta Bruzzone che a Quarto Grado ha così fotografato la personalità del killer, Claudio Carlomagno: "Mi pare difficile conciliare quello che è accaduto con un dolo d'impeto, questo tipo di personalità pianifica, progetta, gusta proprio nella fantasia quello che sta per accadere, a me sembra proprio un'esecuzione. Sì, se la gusta prima, è fantastica, si gusta in qualche modo la punizione che sta per infliggere, questo è un omicidio ad altissimo impatto dal punto di vista simbolico. La donna viene non solo uccisa, viene completamente depersonalizzata". Nulla da aggiungere.
