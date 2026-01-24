Federica Torzullo, Roberta Bruzzone: "Se l'è gustata, chi è davvero Carlomagno"

Questa mattina sono riprese, inoltre, le ricerche, da parte dei carabinieri del nucleo subacquei di Roma, per trovare il coltello utilizzato per compiere il delitto. Carlomagno , nel corso della confessione resa di fronte al Giudice per le indagini preliminari, avrebbe indicato agli inquirenti il luogo dove, nel pomeriggio del 9 gennaio, si sarebbe disfatto dell'arma. Arma che, tuttavia, non e' stata ancora trovata.

Proseguono le indagini per fare luce sul femminicidio di Federica Torzullo , la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia , in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica. E' iniziata l'analisi del contenuto del cellulare del marito della 41enne, Claudio Agostino Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. L'esame prevede l'estrazione della copia forense, dopodiché bisognerà aspettare per avere i primi risultati.

E sull'omicidio di Federica Torzullo è intervenuta la criminologa Roberta Bruzzone che a Quarto Grado ha così fotografato la personalità del killer, Claudio Carlomagno: "Mi pare difficile conciliare quello che è accaduto con un dolo d'impeto, questo tipo di personalità pianifica, progetta, gusta proprio nella fantasia quello che sta per accadere, a me sembra proprio un'esecuzione. Sì, se la gusta prima, è fantastica, si gusta in qualche modo la punizione che sta per infliggere, questo è un omicidio ad altissimo impatto dal punto di vista simbolico. La donna viene non solo uccisa, viene completamente depersonalizzata". Nulla da aggiungere.