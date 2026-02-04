Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Roma, sferra un pugno a mamma e figlio in bicicletta: chi è la belva

di
Libero logo
mercoledì 4 febbraio 2026
Roma, sferra un pugno a mamma e figlio in bicicletta: chi è la belva

2' di lettura

Il quartiere San Lorenzo di Roma sta diventando sempre più invivibile. L'ultimo episodio sgradevole ha visto come protagonisti una madre e sua figlia su una biciletta. Le due stavano attraversando la zona tra Via dei Dalmati e Via degli irpini. Poi a un certo punto, lo choc. Un uomo incappucciato - già noto ai residenti e più volte denunciato dai cittadini per fatti simili - è sbucato all'improvviso e ha sferrato un pugno alla donna, facendoli cadere dalla sella.

L'episodio è stato ripreso dalle telecamere ed è stato rilanciato sui social dalla pagina Instagram Resist San Lorenzo che ha denunciato e mostrato lo scempio di una ennesima aggressione avvenuta senza alcun motivo o un'apparente provocazione da parte delle vittime. Ma alcuni di questi sono stati etichettati come "razzisti" per aver puntato il dito contro il soggetto in questione.

Ylenia Musella, le parole agghiaccianti del killer: "Non riuscivo a dormire"

Ha confessato Giuseppe Musella il fratello di Ylenia :“ non volevo ucciderla” questa la frase che  ha r...

"Sul caso è intervenuto anche il comitato di quartiere San Lorenzo - ha riferito Roma Today - che ha sottolineato come quell’uomo si sarebbe reso protagonista anche di altre aggressioni: 'Sempre lui, secondo diverse segnalazioni, avrebbe dato uno schiaffo a una bambina della scuola media Giosuè Borsi. E martedì mattina, in Piazza dell’Immacolata, avrebbe sferrato un altro pugno in faccia a una ragazza. Ancora una volta, apparentemente senza alcuna ragione. Situazioni denunciate, mentre il signore in questione continua a piede libero ad agire indisturbato".

tag
roma
aggressione

L'ultima polemica Angelo Meloni, "la salma di Umberto II di Savoia": il rebus dietro l'ultima polemica

La polemica Angelo Meloni, indiscrezioni: il parroco rischia il posto

A scuola... Bologna, 13enne straniero tira fuori il coltello: fermato dagli insegnanti

ti potrebbero interessare

Sarà corretto il libro di testo che interferiva sul referendum

Sarà corretto il libro di testo che interferiva sul referendum

Stipendio, cambia tutto: ora si ha il diritto di sapere quanto guadagnano i colleghi

Stipendio, cambia tutto: ora si ha il diritto di sapere quanto guadagnano i colleghi

Sarajevo, svolta sui "cecchini del weekend": indagato un 80enne friulano

Sarajevo, svolta sui "cecchini del weekend": indagato un 80enne friulano

Redazione
Scippo, come ti derubano col Pos: l'ultima frontiera

Scippo, come ti derubano col Pos: l'ultima frontiera

Redazione