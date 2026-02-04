Roma, sferra un pugno a mamma e figlio in bicicletta: chi è la belva

Il quartiere San Lorenzo di Roma sta diventando sempre più invivibile. L'ultimo episodio sgradevole ha visto come protagonisti una madre e sua figlia su una biciletta. Le due stavano attraversando la zona tra Via dei Dalmati e Via degli irpini. Poi a un certo punto, lo choc. Un uomo incappucciato - già noto ai residenti e più volte denunciato dai cittadini per fatti simili - è sbucato all'improvviso e ha sferrato un pugno alla donna, facendoli cadere dalla sella.

L'episodio è stato ripreso dalle telecamere ed è stato rilanciato sui social dalla pagina Instagram Resist San Lorenzo che ha denunciato e mostrato lo scempio di una ennesima aggressione avvenuta senza alcun motivo o un'apparente provocazione da parte delle vittime. Ma alcuni di questi sono stati etichettati come "razzisti" per aver puntato il dito contro il soggetto in questione.