Rimini, il calvario dei fratelli Bocchini: la loro scelta radicale

Loro non ne potevano più. Quei sorrisini, gli sfottò, le battute che anche se venivano fatte in buona fede, senza pensarci, per il solo gusto di una mezza risata e lungi dall’intento di offendere, epperò sempre, giorno dopo giorno, al calcetto, alle feste di compleanno, a scuoper non attirare l’ennesimo occhiolino complice che ha pure stufato e fatela-finita-please. A sentirvi in imbarazzo quando vi chiamano dal dottore, all’università, a fare l’esame per la patente. Oppure quando vi chiedono le generalità per ritirare una raccomandata. I Muratori ci han dato un taglio. Il loro babbo no. Lui ha resistito e ancora resiste (nonostante abbia mostrato tutta la sua solidarietà ai ragazzi non opponendosi alla loro scelta), perché «ha le spalle larghe e non ci fa più caso», dice l’avvocato che ha seguito i suoi figli, Cinzia Noelli, semmai «il timore è fortemente giovanile, per i contesti in cui emergono potenzialmente certe problematiche». Chiariamoci: non stiamo parlando né di atti di bullismo né di vessazioni pesanti, però mica è quello il punto. È lo stillicidio incessante. E infatti, a catena, prima uno, dopo l’altro e infine il terzo han optato per il rinnovo della carta d’identità.

È stata lunga, è stata la solita gimcana burocratica all’italiana perché in questo Paese va così per qualsiasi cosa, ma ce l’hanno fatta. Ha aperto la strada il fratello di mezzo, era il 2022: «Abbiamo depositato la richiesta quell’anno e nel 2023 è stata accettata», specifica Noelli aggiungendo che «i funzionari hanno voluto cercare tra i precedenti, verificare se la motivazione addotta fosse valida». Quando ha visto che c’era riuscito, il più grande ha seguito le orme famigliari, stesso esito. «Allora i genitori hanno voluto procedere pure per il più piccolo che ha diciassette anni» (tradotto: serviva la loro autorizzazione). Tre su tre, en plein, tutti contenti. Non è un cognome così raro, Bocchini, in Italia e nella Romagna riminese, ma le loro ragioni hanno convinto il prefetto e oggi possono legittimamente chiamarsi come la loro madre.