martedì 17 febbraio 2026
Bologna, gli insulti dell'influencer polacca: "Sporca, puzza, la città più disgustosa"

Bologna? "La peggiore città italiana in cui sia mai stata". A dirlo l’influencer polacca Karosolotravel che, attraverso un post, attacca il capoluogo emiliano-romagnolo: "Puzza di urina ovunque, è sporca e si vede che non viene pulita da anni. Perché le autorità cittadine non puliscono strade e palazzi? Quegli edifici arancioni sono neri. E quell’orribile puzza. Sono venuta qui per mangiare pasta alla bolognese, ma mi è venuto il vomito e non ho mangiato quasi niente! Perché la gente su TikTok consiglia Bologna? È disgustosa".

E ancora, in un vecchio video tornato ora alla ribalta: "Sono fuggita da Bologna per Rimini, ho rinunciato al mio hotel e ho perso i miei soldi". A detta della ragazza, che alterna immagini di scorci, tortellini e portici ad angoli sporchi, "Bologna è molto sporca, trascurata, puzza di urina ovunque, e vi ricordo che ho visitato io stessa il centro. Purtroppo Bologna è stata terribile, si vedono anni di abbandono, strade e facciate di palazzi non pulite da tempo, e i monumenti sono belli solo sulle foto. Tutto questo mi ha fatto venire mal di stomaco, nausea, ho mangiato a malapena". Da qui la conclusione: "Personalmente sconsiglio Bologna, anche se nelle foto può sembrare interessante". 

Immediate le reazioni politiche. Tra queste quella di Giovanni Favia, già esponente del Movimento 5 Stelle e ora in campo contro il sindaco Matteo Lepore: "È successo qualcosa di inimmaginabile anche solo 10 anni fa: una turista straniera, che ha girato l’Italia, ha definito Bologna la città più disgustosa di tutte, un posto sporco da cui scappare. Il video è esploso di condivisioni, come se avesse detto il Re è nudo. Il punto non è il suo discutibile video. Il punto sono i commenti sotto quel video dei bolognesi e dei forestieri: tanti, troppi dicono la stessa cosa. La nostra città è in peggioramento". Dello stesso parere Alberto Forchielli, imprenditore ed economista, che ha condiviso il video accompagnandolo con la frase "per non dimenticare".

