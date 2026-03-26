Bergamo, il crollo del 13enne in presidenza: cosa è successo dopo le coltellate

Un gesto grave, gravissimo, quello del 13enne che nella mattinata di mercoledì 25 marzo ha accoltellato la sua prof di francese. E di cui il ragazzo si sarebbe reso conto solo una volta giunto in presidenza. Stando al racconto dei compagni della scuola media di Trescore Balneario (Bergamo), solo lì il giovane sarebbe crollato in un pianto. Eppure quanto andato in scena tra i corridoi dell'istituto, dove il 13enne ha accoltellato la 57enne Chiara Mocchi, non sarebbe stato frutto di un raptus.

Il ragazzo avrebbe premeditato il tutto. Nella sua abitazione, dove vive con la mamma, i carabinieri hanno trovato un piccolo laboratorio domestico: vasetti di vetro con gelatine e reagenti chimici, materiali che, nelle giuste combinazioni, avrebbero potuto trasformarsi in ordigni rudimentali. Un arsenale in miniatura, incompatibile con l’età e con il contesto familiare, tanto che uno degli investigatori ha ammesso: "Non pensavamo di trovare questa roba a casa di un adolescente, poco più di un bambino. In un contesto diciamo non sospetto, o comunque disallineato rispetto a certe realtà".