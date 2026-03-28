Ilaria Salis, smontate le balle sulla perquisizione: "Segnalazione partita dalla Germania, il corteo non c'entra"

Sarebbe partito da una segnalazione della Germania il controllo all'eurodeputata Ilaria Salis in un albergo della Capitale. L'alert è scattato nell'ambito del sistema di segnalazioni Schengen e a quanto pare non sarebbe legato alla presenza della Salis alla manifestazione di oggi pomeriggio.

E la questura di Roma ha spiegato con una nota cosa è accaduto smontando di fatto la "lagna" della Salis e quella della sinistra: "Il personale intervenuto si è limitato a richiedere i documenti a lei e alla persona in sua compagnia. Nel momento in cui il personale si è reso conto che si trattava dell'europarlamentare ogni verifica è stata interrotta senza fare accesso alla stanza d'albergo. Pertanto nessuna perquisizione e nessuno atto è stato compiuto", precisa la questura di Roma. "In nessun caso e in nessun modo l'identificazione può essere messa in correlazione con le recenti normative approvate sull'ordine pubblico" viene aggiunto. "Si esclude pertanto categoricamente - si sottolinea - che possa essere stato un controllo preventivo effettuato in relazione alla manifestazione di oggi, bensi di un atto dovuto in base agli obblighi internazionali".