Ilaria Salis, il post col "vomito" e la foto con il poliziotto: è polemica

Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha pubblicato sabato mattina il seguente post sui suoi profili social urlando allo scandalo: "L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto". Al post ha aggiunto l’emoticon della faccina che vomita. Nel messaggio l’eurodeputata denuncia di essere stata svegliata alle prime ore del mattino da agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’hotel per un controllo preventivo, durato oltre un’ora, in vista della manifestazione No Kings prevista per il pomeriggio.

La Salis sottolinea di essersi qualificata immediatamente come parlamentare europeo, ma il controllo sarebbe proseguito ugualmente. La Questura di Roma ha fornito una ricostruzione diversa. Secondo la nota ufficiale, il controllo è scattato come “atto dovuto” in seguito a una segnalazione arrivata dalla Germania attraverso il sistema Schengen e inserita nell’allarme "web alloggiati". Il questore Roberto Massucci ha precisato che gli agenti si sono limitati a chiedere i documenti a Salis e alla persona in sua compagnia, senza entrare nella stanza, senza perquisizione e senza compiere alcun atto.