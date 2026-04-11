Silvia Salis in consolle? Massacrata sui social: "Al governo a colpi di rave"

Il live della dj Charlotte de Witte questa sera, sabato 11 aprile, in piazza Matteotti nel centro storico di Genova ha scatenato un polverone mediatico. Dalle 16.30 è scattata l'ordinanza per la sicurezza firmata dalla sindaca Silvia Salis con le regolamentazioni sul fronte dell'ordine pubblico, valide fino alle 23.30. In particolare, l'ordinanza prevede dalle 16.30 alle 23.30 con limitazione all'area del perimetro tra piazza Matteotti e via cardinale Boetto il divieto di detenzione e uso di ogni tipo di materiale esplodente, somministrazione e vendita di bevande in vetro o contenitori metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio, in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali. Consentiti solo la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di plastica o di cartone. Vietata la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante e di qualsiasi strumento con lama o da punta acuta atti a offendere.

La prima cittadina di Genova Silvia Salis ha pubblicato una foto sui suoi profili social dove si mostra dietro la consolle. E nei commenti in tanti hanno criticato il suo atteggiamento: "Ma che politici siete? Ma quanto si sta scendendo in basso...credete di avere seguito con questi post, ma fate solo pena ...stile influencer Instagram...che bassezza di politica...", "Ammazza che marchetta sui giovani. Furba però. Viva la techno", "ah, non solo influncer! anche dj! complimendi, Silvia Salis", "Andiamo a prenderci palazzo Chigi a colpi di rave".