Garlasco-choc, il caso dei brick di thè: "Alterato il contenuto della spazzatura"

Perché i brick di thé nel frigo sono diversi da quello trovato nel cestino di casa Poggi? E perché non erano stati repertati subito? Sono queste le domande che si pone il giornalista Luigi Grimaldi. In collegamento con Zona Bianca in onda lunedì 27 luglio su Rete 4, Grimaldi mette a confronto le foto del brick repertato con quelle dei prodotti presenti nel frigorifero e non può fare a meno di notare delle differenze.

Andrea Sempio, delirio in auto: "Alle 10 del mattino... sono alcolista adesso?" A Zona Bianca, il programma televisivo di rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, si è tornati a parlare del caso d...

"I consulenti medico-legali di Stasi scrivono e documentano con fotografie che il contenuto di quel secchio è stato alterato tra ottobre e dicembre del 2007. Se poi vediamo le immagini del repertamento di quel secchio, notiamo che è stato ulteriormente cambiato. Abbiamo due alterazioni di elementi di prova. Non c'è nessuna garanzia che tutto quello che c'è in quel secchio, abbia la minima attendibilità".

Garlasco, lo scoop di Quarto Grado: le foto esclusive del frigo di Chiara Poggi Ancora novità sul caso del delitto di Garlasco. In occasione dell'ultima puntata di questa stagione di Quarto...