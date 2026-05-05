Pietracatella, "una traccia nel Wi-Fi": ricina, la svolta che può chiudere il caso

Gli inquirenti stanno intensificando le indagini sugli omicidi con ricina di Pietracatella (Campobasso), dove sono state avvelenate Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Nella casa dei Di Vita la Scientifica ha sequestrato un importante bottino tecnologico: cinque cellulari, due SIM, un notebook, un tablet e due router.Particolare attenzione è rivolta al cellulare di Alice, la figlia maggiore sopravvissuta, dal quale verranno estratte chat, ricerche, messaggi e posizioni.
I due router rappresentano un elemento chiave della strategia investigativa: serviranno a ricostruire chi si è connesso al Wi-Fi di casa nei giorni cruciali, a partire dal 23 dicembre (data del pasto incriminato) e nei giorni successivi, quando potrebbe essere avvenuto il secondo avvelenamento. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha confermato che si è passati dalla fase esclusivamente tossicologica a una vera e propria attività giudiziaria.
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Gli investigatori stanno cercando prima di tutto di individuare il movente, analizzando le testimonianze (già emerse alcune incongruenze) e i movimenti delle persone presenti in casa.Sono stati effettuati sequestri anche nell’appartamento della madre di Gianni Di Vita (suocera di Antonella), dove sono stati prelevati alcuni documenti. Uno dei telefoni sequestrati era nella stanza di Alice, un altro nella tasca di un giubbotto. L’esame tossicologico definitivo non è ancora stato depositato. Una volta acquisito, potrebbero scattare nuove iscrizioni nel registro degli indagati, oltre ai medici attualmente indagati per omicidio colposo. Sono previsti nuovi interrogatori, tra cui quelli di altri familiari delle vittime.