Pietracatella, "una traccia nel Wi-Fi": ricina, la svolta che può chiudere il caso

Gli inquirenti stanno intensificando le indagini sugli omicidi con ricina di Pietracatella (Campobasso), dove sono state avvelenate Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Nella casa dei Di Vita la Scientifica ha sequestrato un importante bottino tecnologico: cinque cellulari, due SIM, un notebook, un tablet e due router.Particolare attenzione è rivolta al cellulare di Alice, la figlia maggiore sopravvissuta, dal quale verranno estratte chat, ricerche, messaggi e posizioni.

I due router rappresentano un elemento chiave della strategia investigativa: serviranno a ricostruire chi si è connesso al Wi-Fi di casa nei giorni cruciali, a partire dal 23 dicembre (data del pasto incriminato) e nei giorni successivi, quando potrebbe essere avvenuto il secondo avvelenamento. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha confermato che si è passati dalla fase esclusivamente tossicologica a una vera e propria attività giudiziaria.