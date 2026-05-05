Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Pietracatella, "una traccia nel Wi-Fi": ricina, la svolta che può chiudere il caso

martedì 5 maggio 2026
Pietracatella, "una traccia nel Wi-Fi": ricina, la svolta che può chiudere il caso

1' di lettura

Gli inquirenti stanno intensificando le indagini sugli omicidi con ricina di Pietracatella (Campobasso), dove sono state avvelenate Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Nella casa dei Di Vita la Scientifica ha sequestrato un importante bottino tecnologico: cinque cellulari, due SIM, un notebook, un tablet e due router.Particolare attenzione è rivolta al cellulare di Alice, la figlia maggiore sopravvissuta, dal quale verranno estratte chat, ricerche, messaggi e posizioni.

I due router rappresentano un elemento chiave della strategia investigativa: serviranno a ricostruire chi si è connesso al Wi-Fi di casa nei giorni cruciali, a partire dal 23 dicembre (data del pasto incriminato) e nei giorni successivi, quando potrebbe essere avvenuto il secondo avvelenamento. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha confermato che si è passati dalla fase esclusivamente tossicologica a una vera e propria attività giudiziaria.

Ricina, l'interrogatorio fiume per Gianni Di Vita: cosa sta emergendo

Si stringe il cerchio a Pietracatella riguardo al giallo della morte di mamma e figlia stroncate dalla ricina a una cena...

Gli investigatori stanno cercando prima di tutto di individuare il movente, analizzando le testimonianze (già emerse alcune incongruenze) e i movimenti delle persone presenti in casa.Sono stati effettuati sequestri anche nell’appartamento della madre di Gianni Di Vita (suocera di Antonella), dove sono stati prelevati alcuni documenti. Uno dei telefoni sequestrati era nella stanza di Alice, un altro nella tasca di un giubbotto. L’esame tossicologico definitivo non è ancora stato depositato. Una volta acquisito, potrebbero scattare nuove iscrizioni nel registro degli indagati, oltre ai medici attualmente indagati per omicidio colposo. Sono previsti nuovi interrogatori, tra cui quelli di altri familiari delle vittime.

Ricina, sopralluogo di tre ore nella casa delle vittime: cos'hanno trovato

Sopralluogo di tre ore nella casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono morte avvelenate dalla ricina ...
tag
pietracatella
ricina
avvelenamento

Avvelenamento con ricina Ricina, sopralluogo di tre ore nella casa delle vittime: cos'hanno trovato

Il mistero di Pietracatella Ricina, l'interrogatorio fiume per Gianni Di Vita: cosa sta emergendo

L'avvelenamento Ricina, "dissidi coi parenti": la voce inquietante che gira a Pietracatella

ti potrebbero interessare

Garlasco, "one-itis": cosa significa la parola misteriosa al centro della difesa di Sempio

Garlasco, "one-itis": cosa significa la parola misteriosa al centro della difesa di Sempio

Spiagge, la classifica delle Bandiere Blu 2026: clamoroso, chi resta fuori dal podio

Spiagge, la classifica delle Bandiere Blu 2026: clamoroso, chi resta fuori dal podio

Papa Leone ha rimesso Cristo al centro della Chiesa

Papa Leone ha rimesso Cristo al centro della Chiesa

Antonio Socci
Andrea Sempio? "Cos'hanno in mano i pm": rumors clamorosi, il cerchio ora è chiuso

Andrea Sempio? "Cos'hanno in mano i pm": rumors clamorosi, il cerchio ora è chiuso

Simona Pletto