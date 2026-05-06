Garlasco, Giuseppe Brindisi: "Perché c'è traccia del Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara?"

Sono ore calde a Pavia, nonostante la pioggia. Andrea Sempio è arrivato in Procura in auto, con la sua legale Angela Taccia. Dovrebbe rispondere alle domande degli inquirenti, ma i suoi legali, in verità, hanno già chiarito che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Dopo Andrea Sempio sarà sentito come testimone anche Marco Poggi, fratello di Chiara. Anche per lui la convocazione, infatti, è a Pavia e non a Mestre, dove vive e dove aveva riferito in passato.

Del caso Garlasco si è parlato anche a È Sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti c’è anche il collega di rete, Giuseppe Brindisi, che propende per la linea colpevolista su Andrea Sempio e pone delle questioni cruciali sulla scena del delitto: “Abbiamo Stasi che in quella casa, essendo il fidanzato di Chiara, praticamente ci stava, viveva, quindi le tracce sull’ “Estathè”, le tracce sul dispenser sono normali. Io non riesco a capire come possa esserci sulle unghie di Chiara Poggi l'aplotipo Y della linea del padre di Andrea Sempio, se è vero che l'ultima volta possibile in cui Sempio è stato in casa, forse, è il 4 di agosto, perché poi dal 5 la famiglia va via. Ora, è una combinazione, è una coincidenza? Cioè, quando si dice non è il DNA completo, ma è la linea, quindi con le minuzie, con quello che si dice, con l'Y, ma perché non c'è il mio? Perché non c'è il tuo?”.