Garlasco, "perché Chiara Poggi ha aperto la porta": il ribaltone dei pm di Pavia

La porta della villetta di via Pascoli a Garlasco, quella mattina del 13 agosto del 2007, era stata aperta da Chiara Poggi "non per fare entrare il suo assassino" ma semplicemente "per fare uscire i gatti". Lo specifica, nelle carte dell'inchiesta sul delitto della ragazza, la stessa Procura di Pavia. La sottolineatura non è peregrina né superflua: certifica uno dei passaggi chiave della nuova indagine, cioè il fatto che la vittima è stata colta di sorpresa e non aveva fatto entrare in casa il carnefice volontariamente. Una ricostruzione che sosterrebbe dunque la tesi di una sorta di "agguato", difficilmente imputabile al fidanzato di Chiara Alberto Stasi (l'unico condannato per omicidio, a 16 anni di carcere) e più facilmente conciliabile con la pista che conduce ad Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi, fratello minore della ragazza, e unico indagato in questa clamorosa inchiesta scattata formalmente a inizio 2025. Lo stesso Sempio che nelle ormai famigerate intercettazioni in auto del marzo di un anno fa avrebbe ammesso di avere avuto contatti con Chiara, di essere a conoscenza del video intimo girato con Alberto e di averle proposto di vedersi. Proposta respinta in malo modo dall'allora 25enne. Sulla natura di quelle intercettazioni, è bene dirlo, c'è ancora tutto da verificare in quanto la difesa di Sempio sostiene si trattassero di semplici soliloqui in cui l'uomo ragionava su podcast inerenti all'inchiesta.

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Nel fascicolo depositato lo scorso 7 maggio dopo la chiusura indagini su Sempio si ripercorrono gli ultimi minuti di vita di Chiara: "Dopo aver tolto l'allarme alle 09:12 va a far colazione nel salottino". Secondo i giudici che hanno condannato Stasi, la ragazza avrebbe disinnescato l'allarme e aperto la porta non per i gatti, ma per far entrare proprio il fidanzato, che nel giro di 23 minuti l'avrebbe uccisa e sarebbe tornato a casa a scrivere la tesi di laurea, per confezionarsi un alibi.

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Intervistato da Fanpage nei mesi scorsi, anche Dario Redaelli, esperto della scena del crimine e consulente dei Poggi, rifletteva: "Come è finita l'ipotesi che Chiara Poggi avesse aperto le porte di casa la mattina dell'omicidio non per aprire ad Alberto Stasi ma per far uscire i suoi gatti? Con una sentenza di condanna per Stasi. Questa ipotesi era stata già presentata dagli avvocati del condannato durante il processo. Inoltre da tenere in considerazione che i gatti, quando sono arrivati i soccorsi, sono stati trovati in casa. Quindi non erano stati fatti uscire in giardino dalla vittima. Questa è la realtà dei fatti".

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