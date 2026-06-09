Sabjan Ballici, dimesso tre volte muore a 24 anni: malasanità, un caso estremo

Dimesso tre volte dall'ospedale, muore a 24 anni per un tumore. Il giovane si chiamava Sabjan Ballici, aveva origini albanesi e faceva l'operaio in un'azienda perugina. È morto il 20 febbraio scorso, due settimane dopo aver scoperto di cosa soffriva. Ora la famiglia, come si legge su La Nazione, avrebbe deciso di sporgere denuncia alla Procura di Spoleto per accertare se ci siano state omissioni o ritardi da parte dei medici.

Tutto comincia nell'estate del 2025. Il primo accesso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia, invece, risale al 27 dicembre. Il 24enne si presenta in ospedale con tosse forte e febbre alta. I familiari sostengono che dopo una lunga attesa Sabjan fosse tornato a casa senza essere visitato. La seconda volta in ospedale risale al 19 gennaio, quando il giovane viene preso in cura, ma viene dimesso dopo poche ore con la prescrizione di una broncoscopia. Dopo dieci giorni, il terzo accesso al pronto soccorso per forti dolori al petto. In quel caso una notte in osservazione e poi di nuovo a casa con un rinvio al curante. Questa la versione della famiglia.