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Sabjan Ballici, dimesso tre volte muore a 24 anni: malasanità, un caso estremo

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martedì 9 giugno 2026
Sabjan Ballici, dimesso tre volte muore a 24 anni: malasanità, un caso estremo

2' di lettura

Dimesso tre volte dall'ospedale, muore a 24 anni per un tumore. Il giovane si chiamava Sabjan Ballici, aveva origini albanesi e faceva l'operaio in un'azienda perugina. È morto il 20 febbraio scorso, due settimane dopo aver scoperto di cosa soffriva. Ora la famiglia, come si legge su La Nazione, avrebbe deciso di sporgere denuncia alla Procura di Spoleto per accertare se ci siano state omissioni o ritardi da parte dei medici.

Tutto comincia nell'estate del 2025. Il primo accesso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia, invece, risale al 27 dicembre. Il 24enne si presenta in ospedale con tosse forte e febbre alta. I familiari sostengono che dopo una lunga attesa Sabjan fosse tornato a casa senza essere visitato. La seconda volta in ospedale risale al 19 gennaio, quando il giovane viene preso in cura, ma viene dimesso dopo poche ore con la prescrizione di una broncoscopia. Dopo dieci giorni, il terzo accesso al pronto soccorso per forti dolori al petto. In quel caso una notte in osservazione e poi di nuovo a casa con un rinvio al curante. Questa la versione della famiglia.

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La diagnosi arriva il 6 febbraio al Giovanni Battista di Foligno: tumore allo stomaco. Secondo una consulenza medica commissionata dai familairi, la malattia poteva essere individuata prima. Si tratta, in effetti, di un tipo di cancro piuttosto insidioso perché nelle fasi iniziali si manifesta con disturbi che sembrano banali, come nausea, calo di appetito, dolori addominali, a cui si possono aggiungere tosse e difficoltà respiratorie quando vengono coinvolte strutture adiacenti. La diagnosi precoce è possibile con gastroscopia e può essere determinante: se il tumore viene individuato in stadio iniziale, il tasso di sopravvivenza a cinque anni supera il 90%. 

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