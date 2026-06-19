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Roberta Bruzzone, una teoria estrema: "L'inchiesta su Sempio? Spartiacque per l'Italia"

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venerdì 19 giugno 2026
Roberta Bruzzone, una teoria estrema: "L'inchiesta su Sempio? Spartiacque per l'Italia"

2' di lettura

A Quarto grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, si è tornati a parlare del caso del delitto di Garlasco. Ospite della trasmissione, Roberta Bruzzone che ha parlato della rilevanza della prova scientifica mettendo in dubbio la rilevanza in sede processuale.

"Questa indagine si dimostra qualcosa di veramente preoccupante - ha spiegato la criminologa -. Per certi versi inquietante, è proprio questo, il fallimento della prova scientifica o quantomeno di quello che viene spacciato come tale, questo è un problema molto serio che segna in qualche modo anche uno spartiacque nel nostro Paese, questa vicenda creerà tutta una serie di ripercussioni anche sotto il profilo tecnico, in qualche modo nel processo d'Assise l'abbiamo ampiamente già ravvisata questa questione, per fortuna, davanti a una corte d'Assise che è stata molto attenta".

Intanto è stato lanciato un appello rivolto a "chi frequenta i social network, affinché il clima si rassereni, soprattutto laddove si parli di persone solo indirettamente coinvolte nell'indagine" sull'omicidio di Chiara Poggi, "e che abbiano solo il torto di essere amiche o parenti di indagato, imputato o condannato". A chiederlo è Liborio Cataliotti, uno dei difensori di Andrea Sempio, in un video in cui, dopo aver ricevuto l'autorizzazione della famiglia, ha confermato che la madre del suo assistito ieri ha cercato di togliersi la vita. Un tentativo "fortunatamente non realizzatosi, per quanto la signora sia ancora in terapia intensiva". Il legale ha poi invocato maggior serenità e ha chiesto a chi usa i social di interrompere quella catena fatta di messaggi contro la madre di Sempio in queste ore bersagliata da frasi di odio.

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