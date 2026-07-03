Vigilanza Rai, dimissioni a raffica: Repubblica getta la maschera, cosa c'è dietro

La prima a lasciare è stata Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione. Con lei si sono dimessi i rappresentanti di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. Poche ore dopo hanno annunciato le dimissioni anche i commissari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Il centrodestra ha poi definito la Commissione "occupata, sequestrata e strumentalizzata" e si è detto favorevole alla nascita di un nuovo organismo, con una nuova presidenza. Fatto sta che quella del centrosinistra è stata una mossa arrivata proprio a poche ore dalla presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 ad Ancona.