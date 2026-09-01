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Milano, buca l'alt e fugge in scooter. Poi gli agenti circondati e pestati: una città fuori controllo

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martedì 1 settembre 2026
Milano, buca l'alt e fugge in scooter. Poi gli agenti circondati e pestati: una città fuori controllo

1' di lettura

Non si ferma all'alt della polizia e fugge contromano col suo scooter invadendo anche i marciapiedi. Quando viene fermato dagli agenti, una ventina di amici lo raggiunge e tutti accerchiano le forze dell'ordine. È successo nella serata di ieri, lunedì 31 agosto, a Milano, dove in pochi secondi è scattata la violenza, con poliziotti aggrediti e l'intervento di ben otto volanti della Questura per riportare la calma. Alla fine il bilancio è stato di tre arrestati e tre denunciati, tra cui una madre e suo figlio.

Luogo dello scontro via Campo dei fiori, in zona piazza Prealpi, dove è terminato l'inseguimento iniziato alle 23.30. In manette ci sono finiti il 18enne che guidava lo scooter, accusato di fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; un suo amico 18enne per resistenza e lesioni; e la madre di uno dei denunciati, una 47enne, per evasione dalla detenzione domiciliare che stava scontando. Per resistenza e oltraggio sono invece stati denunciati un 17enne, il figlio della donna arrestata; un 18enne e una donna di 30 anni. Due degli agenti, secondo quanto riferito dalla Questura e riportato dall'Ansa, hanno riportato lesioni con cinque giorni di prognosi. 

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