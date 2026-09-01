Benevento, uccide i due fratelli e si toglie la vita: si indaga sul movente

Una lite all'interno del ristorante di famiglia, ad Apice, in provincia di Benevento, si è trasformata in una tragedia. Durante la discussione, un uomo ha impugnato una pistola e ha sparato diversi colpi verso i due fratelli, uccidendoli. Ha poi puntato la pistola verso sé stesso e si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio si è consumato nella giornata di oggi, 1 settembre, poco dopo le 13. Secondo quando riportato dalle forze dell'ordine, i tre fratelli avevano 56, 61 e 65 anni. Non è ancora chiaro chi fra i tre avrebbe sparato agli altri due per poi togliersi la vita.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Benevento (sul posto il pm Carmine Pignatiello), stanno cercando di ricostruire i motivi della lite che sarebbe scoppiata stamane fra i tre. La struttura dei Licciardi è molto ampia, comprende diverse sale ristorante, un giardino e una piscina, utilizzati per ricevimenti nuziali, cerimonie e banchetti. Due dei cadaveri sono stati trovati all'aperto, e il terzo all'interno della struttura.