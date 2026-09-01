Benevento, uccide i due fratelli e si toglie la vita: si indaga sul movente

Una lite all'interno del ristorante di famiglia, ad Apice, in provincia di Benevento, si è trasformata in una tragedia. Durante la discussione, un uomo ha impugnato una pistola e ha sparato diversi colpi verso i due fratelli, uccidendoli. Ha poi puntato la pistola verso sé stesso e si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio si è consumato nella giornata di oggi, 1 settembre, poco dopo le 13. Secondo quando riportato dalle forze dell'ordine, i tre fratelli avevano 56, 61 e 65 anni. Non è ancora chiaro chi fra i tre avrebbe sparato agli altri due per poi togliersi la vita.
I carabinieri, coordinati dalla procura di Benevento (sul posto il pm Carmine Pignatiello), stanno cercando di ricostruire i motivi della lite che sarebbe scoppiata stamane fra i tre. La struttura dei Licciardi è molto ampia, comprende diverse sale ristorante, un giardino e una piscina, utilizzati per ricevimenti nuziali, cerimonie e banchetti. Due dei cadaveri sono stati trovati all'aperto, e il terzo all'interno della struttura.
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"È una tragedia, erano persone perbene, la comunità è sotto shock". Così Angelo Pepe, sindaco di Apice, comune del Beneventano dove intorno alle 13 tre fratelli sono stati trovati morti all'interno del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi. "Esprimiamo vicinanza alla famiglia, alle famiglie: è un dolore immane, indescrivibile, ha lasciato tutti sotto shock", prosegue il primo cittadino che descrive i fratelli "sempre impegnati nell'attività dell'hotel Licciardi, un luogo dove si svolgono anche cerimonie, noto nel circondario". "Certo, qualche dissidio può nascere come in tutte le attività, ma nulla può giustificare questi gesti: è una tragedia che ha colpito tutta la comunità: erano quelli che organizzavano i mercatini di Natale, lavoravano insieme, c'era sempre armonia. Non ho parole", conclude Pepe.