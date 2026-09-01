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Brindisi, minacciata con la pistola e stuprata in camper

martedì 1 settembre 2026
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1' di lettura

Una turista di 40 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto a volto coperto in un'area camper di Savelletri, nel comune di Fasano, in provincia di Brindisi. L'aggressore era armato e avrebbe minacciato la vittima con una pistola. Il fatto risale a tre giorni fa. La vittima, originaria del nord Italia, si è presentata in caserma subito dopo per denunciare l'accaduto. 

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Secondo la ricostruzione fornita dai militari della stazione di Fasano, la vittima si sarebbe addormentata davanti al computer all’interno del mezzo mentre lavorava. In quei minuti un uomo sarebbe entrato nel camper, puntandole contro un’arma a pochi centimetri dal volto: non è stato possibile stabilire se fosse vera o giocattolo, ma la vittima ha riferito di averla vista chiaramente. Sotto minaccia, sarebbe stata costretta a subire una violenza sessuale.

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