Brindisi, minacciata con la pistola e stuprata in camper

Una turista di 40 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto a volto coperto in un'area camper di Savelletri, nel comune di Fasano, in provincia di Brindisi. L'aggressore era armato e avrebbe minacciato la vittima con una pistola. Il fatto risale a tre giorni fa. La vittima, originaria del nord Italia, si è presentata in caserma subito dopo per denunciare l'accaduto.