A1, contromano per 50 km: un finale pazzesco, chi era alla guida

La donna, alla guida di un minivan con targa tedesca, avrebbe improvvisamente invertito la marcia all’altezza del valico della Citerna, sulla tratta Panoramica, dirigendosi verso Barberino di Mugello. Le segnalazioni degli automobilisti al 112 si sono moltiplicate, mentre i sensori autostradali avevano già rilevato la presenza di un veicolo in contromano.

Una mattinata di paura sull’ Autostrada del Sole , dove una donna tedesca di 32 anni ha percorso per oltre 50 chilometri la A1 contromano, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. L’episodio è avvenuto giovedì 20 agosto, nel tratto appenninico tra Bologna e Firenze, durante un periodo di intenso traffico per le vacanze estive.

La Polizia Stradale ha quindi inviato sei pattuglie e disposto la chiusura di alcuni tratti dell’autostrada. Intercettata dagli agenti, la 32enne avrebbe ignorato due posti di blocco, effettuando manovre pericolose tra svincoli e carreggiate. In un’occasione avrebbe attraversato diagonalmente quattro corsie per evitare l’alt, mentre successivamente avrebbe utilizzato la retromarcia per tornare nuovamente contromano.

La fuga è durata circa quaranta minuti, fino a quando la Polstrada ha bloccato entrambe le carreggiate, costringendo la donna a fermarsi. In evidente stato di agitazione, è stata trasportata all’ospedale di Borgo San Lorenzo, dove gli esami hanno evidenziato un’intossicazione da cannabis. La donna è stata denunciata per fuga pericolosa e guida sotto l’effetto di stupefacenti. Patente e veicolo sono stati ritirati, mentre una piccola quantità di marijuana trovata nell’auto è stata sequestrata.