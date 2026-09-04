Ristoranti abusivi nel giardino di casa: un caso tutto italiano

Magari si mangiava pure da dio. D’altronde le premesse c’erano tutte: in un giardino, a conduzione famigliare, con materie prime probabilmente freschissime, non foss’altro perché il proprietario era uno che ce ne capiva, faceva il pescatore di professione. Ecco, appunto però: perché per quel ristorantino auto-gestito nel patìo di casa sua non aveva il becco di un’autorizzazione. Nessun permesso, nessuna certificazione, niente di niente. E quando se ne sono accorti, i finanzieri delle Fiamme gialle di Livorno, quando assieme agli ispettori dell’Ufficio circondariale marittimo sono andati a controllare quel “locale” di Piombino, si son trovati di fronte una tavola calda completamente abusiva. Frequentata, per carità (mica a caso somministrava sia cibo che bevande), ma del tutto fuori legge. Inutile dire che, lì dentro, non era mai stata battuta l’ombra di uno scontrino.

NESSUN SCONTRINO

Fosse stato (solo) quello, il problema. Sì, d’accordo, l’evasione fiscale, ché uno lavora e paga le tasse per un anno intero proprio per permettersi una cena fuori e poi si becca il “furbetto della ristorazione” (il gestore di Piombino aveva addirittura “assunto” un lavoratore dipendente, neanche a dirlo in nero): però il punto è più che altro quello della sicurezza. Non si scherza con la (buona) tavola. Poteva esserci nel piatto anche il “tonno briao” più buono della città (cerchiamo o no, sempre, quei posticini un po’ casa e un po’ cucina della nonna, la taverna come la faceva mammà?), ma se la filiera della conservazione e della distribuzione non era tracciata, se sulla provenienza non si poteva giurare, se non c’erano tutele di professionalità e di organizzazione garantita, che affidabilità ci poteva essere? E infatti i finanzieri han dovuto sequestrare sessanta chilogrammi di pesce, staccare una sanzione amministrativa per 5mila euro e ovviamente chiudere l’attività all’istante. Niente, il mescolo adesso è attaccato al chiodo. E non è nemmeno l’unico.