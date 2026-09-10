Padova, l'ex parroco molla tutto e si sposa in Kenya: clamoroso, chi è la moglie

Ha lasciato la tonaca ed è volato in Kenya per sposarsi con Jepng'ok, la donna con cui ha deciso di iniziare una nuova vita. Un cambio di vita radicale quello intrapreso da Sandro Ferretti, 53 anni, conosciuto a Padova come "don Sandro".
La sua scelta non è stata improvvisa. Già nel 2023, infatti, dichiarava che la Chiesa era "sempre più lontana dalla gente". "Ho bisogno di capirmi, fermarmi e ritrovare la gioia", aveva rivelato al vescovo Claudio Cipolla, insieme a cui aveva deciso di prendersi una pausa. "Da lì abbiamo deciso di darci del tempo di un anno per compiere una scelta consapevole. Ho quindi chiesto la dispensa per affrontare questa mia nuova vita".
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Nonostante tutto, Ferretti afferma di continuare a sentirsi "profondamente debitore alla Chiesa, alle tante comunità che ho incontrato, ai cristiani, ai preti che ho conosciuto". Difficile non credergli visti i 12 anni da missionario trascorsi proprio in Kenya, preso la diocesi di Nyahururu. Nel paese africano, "don Sandro" ha anche conosciuto quella che adesso è diventata la sua nuova compagna di vita. "Sono rimasto ferito dalla discriminazione e dalla non accoglienza che ricevono gli immigrati nel nostro Paese. Ho pensato a come sono stato accolto io in Kenya, da straniero, e ho deciso che dovevo restituire un po' di accoglienza".
Da lì, la scelta di tornare in Africa: "In questo tempo di riflessione ho conosciuto una donna meravigliosa africana, un'infermiera". Una donna alla quale, il 6 settembre, nel villaggio di Seretion, a Kasiela, ha giurato amore eterno.