Il flop di Pd, Cgil e pro-Pal in piazza contro il governo

Oltre a scarpe e felpe di Nike e Adidas, nel weekend i maranza di piazza Duomo devono aver fatto incetta anche di tricolori. Non si spiega altrimenti la totale assenza di bandiere italiane al presidio indetto dalla Cgil - e rilanciato da tutto il campo largo per condannare le violenze avvenute sabato e domenica scorsa nel capoluogo lombardo. O meglio, nei fatti per contestare le misure messe in campo dal governo dopo la guerriglia. La folla accorsa davanti al Comune, non è certo quella delle grandi occasioni. Circa duecento persone si sono accalcate in un lato della piazza dove era stato posizionato il gazebo del sindacato. Segno che quando vengono meno le truppe di centri sociali e movimenti pro-Pal, la forza di piazza dei progressisti viene meno.

SFILATA

Presente tutta la nomenclatura della sinistra meneghina; poi poco altro. Più che un momento per condannare la violenza, quella di ieri sera è stata una passerella per gli aspiranti candidati sindaci della sinistra. Tutti presenti, tutti in prima linea a stringere qualche mano, farsi scattare qualche foto e rilasciare un’intervista. Il leitmotiv è lo stesso degli ultimi mesi: la discontinuità da sé stessi. Se quindi l’attuale sindaco Beppe Sala, dopo il summit in Prefettura a cui ha partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha commentato «in maniera positiva l’arrivo dell’esercito», i suoi aspiranti successori hanno bocciato senza appello la scelta del governo. La solita accozzaglia di “ma” e “però”, da cui si è sfilata Azione poiché «i contorni politici e organizzativi sono risultati poco chiari, con anche dei tentativi di intestazione della Piazza a vario titolo».