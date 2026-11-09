Rissa sulla piazza da dedicare al militante di Lotta continua

La toponomastica divide perché con la toponomastica si fa politica. E tutta politica è la proposta di intitolare a Bologna piazza Verdi al militante di Lotta Continua Francesco Lorusso , studente di medicina colpito a morte da un carabiniere di leva, Massimo Tramontani, che difendeva, secondo una ricostruzione contestata tuttavia dai compagni di Lorusso, un mezzo attaccato dai manifestanti con bottiglie molotov. Tramontani, che sostenne di non avere sparato ad altezza d’uomo, fu arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale e poi prosciolto definitivamente nel 1983. Nel 1977 la legge Reale in vigore fece di fatto da scudo al carabiniere perché si riconobbe che aveva agito in un contesto di sommossa. E che il contesto fosse quello non vi sono dubbi visto che poi, su richiesta del sindaco comunista Renato Zangheri, furono inviati i carri armati per riconquistare la città universitaria, quartier generale dei disordini di piazza che furono ancora più violenti quando Radio Alice (che verrà chiusa con l’accusa di incitamento alla guerriglia) diffuse la notizia della morte di Francesco Lorusso.

L’ASSEMBLEA DI CL

Tutto era cominciato quell’11 marzo del 1977 perché i militanti di Lotta Continua volevano impedire un’assemblea di Comunione e Liberazione all’Istituto di Anatomia dell’Università sul tema dell’aborto. Cercavano dunque lo scontro violento e Lotta Continua (Lorusso faceva parte del servizio d’ordine) non era certo un gruppo di seminaristi votati alla concordia. Di LC facevano parte i due attivisti condannati per l’assassinio del commissario Calabresi, contro il quale il giornale del movimento imbastì una campagna di criminalizzazione. Sulla morte dello studente Lorusso prese posizione persino Jean-Paul Sartre: «Non posso accettare che un giovane sia assassinato per le strade di una città governata dal partito comunista». Da quella frase scaturì un Manifesto contro la repressione firmato dallo stesso Sartre e da altri intellettuali come Deleuze e Guattari. La morte di Lorusso incendiò le città italiane e a causa dei disordini che scaturirono dal marzo bolognese del ’77 caddero i servitori dello Stato Settimio Passamonti (ucciso a Roma nella zona di San Lorenzo), Antonio Custra (ucciso a Milano durante gli scontri con un corteo di autonomi) e Claudio Graziosi (ucciso a Roma dai NAP). Anni di piombo furono, non a caso, chiamati. E un conto è ricordare le giovani vite stroncate da quella stagione di ideali incendiari e un altro conto è idealizzare l’intero contesto in cui quelle tragedie maturarono.

IL NIPOTE DI BIAGI

La morte di Lorusso ricorda tra l’altro analoghe vicende: quella dei missini Stefano Recchioni e Alberto Giaquinto e quella di Carlo Giuliani durante il G8 del 2001 a Genova. I primi due non hanno avuto né giustizia né targhe. Non solo: quando si propone in qualche consiglio comunale una via per un ragazzo innocente massacrato a colpi di chiave inglese, Sergio Ramelli, la sinistra si tira indietro osservando che una via o una piazza per quel “fascista” sarebbero “divisive”. E Lorusso invece? Lui merita che si apra una discussione, come detto dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. Invece i morti missini meritano a quanto pare l’oblio se non l’oltraggio. Difficile non dare ragione a chi, come Giulio Venturi, consigliere comunale di Forza Italia e nipote di Marco Biagi, ucciso dalle nuove BR nel 2002, ha promosso una contro-petizione ammonendo le istituzioni: avete il dovere di promuovere la legalità e la pacificazione non di assecondare proposte diseducative. Proposte che già peraltro hanno indignato molti bolognesi, compresi i sindaci predecessori di Lepore.