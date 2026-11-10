La norma salva-borseggiatori: assolti se fanno una donazione

Metti che ti rubano il portafoglio, nelle calli di Venezia o sulla metropolitana di Milano, e bloccano immediatamente il borseggiatore di turno: bene, che meraviglia, riavrai tutto e subito. Magari... La sentenza firmata dal giudice monocratico del capoluogo lagunare e datata 4 novembre apre uno squarcio pericoloso. Molto pericoloso. Due rumeni, uno di 40 anni e uno di 50, fermati un mese e mezzo fa dopo aver rubato la carta di credito a due turiste tedesche per prelevare all’istante mille euro sono stati prosciolti. Motivo? Hanno risarcito il danno. Ovvero hanno spedito 400 euro alle borseggiate per chiudere il “contenzioso”. Siamo praticamente all’istituzionalizzazione del furto. Una sorta di saldo e stralcio applicato ai predoni della folla.

L’avvocato dei due, Damiano Danesin, ha inviato alle vittime una mail con scritto il codice per poter accedere, anche in Germania, a un money transfer, per prelevare la somma offerta, meno della metà di quanto rubato. «Ho già usato questo sistema più volte, ovviamente funziona solo laddove la vittima abbia fatto denuncia con tutte le generalità. Di solito uso l’email, ma in un caso ho mandato con una raccomandata la ricevuta del trasferimento di denaro», ha spiegato il legale al Corriere del Veneto.

Ancora più emblematico, forse, il caso di un altro rumeno, 51 anni, anche lui specializzato nel ripulire borse altrui a Venezia, che è stato assolto perché il suo avvocato, Jacopo Trevisan, si è premurato di fargli versare 500 euro alla Fondazione Città della Speranza di Padova, che si occupa della ricerca sulle malattie pediatriche. Un gesto nobile solo per ripulirsi la cosceinza e, soprattutto, evitare guai più seri.