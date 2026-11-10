La norma salva-borseggiatori: assolti se fanno una donazione

Metti che ti rubano il portafoglio, nelle calli di Venezia o sulla metropolitana di Milano, e bloccano immediatamente il borseggiatore di turno: bene, che meraviglia, riavrai tutto e subito. Magari... La sentenza firmata dal giudice monocratico del capoluogo lagunare e datata 4 novembre apre uno squarcio pericoloso. Molto pericoloso. Due rumeni, uno di 40 anni e uno di 50, fermati un mese e mezzo fa dopo aver rubato la carta di credito a due turiste tedesche per prelevare all’istante mille euro sono stati prosciolti. Motivo? Hanno risarcito il danno. Ovvero hanno spedito 400 euro alle borseggiate per chiudere il “contenzioso”. Siamo praticamente all’istituzionalizzazione del furto. Una sorta di saldo e stralcio applicato ai predoni della folla.
L’avvocato dei due, Damiano Danesin, ha inviato alle vittime una mail con scritto il codice per poter accedere, anche in Germania, a un money transfer, per prelevare la somma offerta, meno della metà di quanto rubato. «Ho già usato questo sistema più volte, ovviamente funziona solo laddove la vittima abbia fatto denuncia con tutte le generalità. Di solito uso l’email, ma in un caso ho mandato con una raccomandata la ricevuta del trasferimento di denaro», ha spiegato il legale al Corriere del Veneto.
Ancora più emblematico, forse, il caso di un altro rumeno, 51 anni, anche lui specializzato nel ripulire borse altrui a Venezia, che è stato assolto perché il suo avvocato, Jacopo Trevisan, si è premurato di fargli versare 500 euro alla Fondazione Città della Speranza di Padova, che si occupa della ricerca sulle malattie pediatriche. Un gesto nobile solo per ripulirsi la cosceinza e, soprattutto, evitare guai più seri.
Venezia, "pickpocket!": scambiata per borseggiatrice e linciata in stradaUn episodio di violenza che riaccende il dibattito sul fenomeno dei presunti borseggiatori a Venezia e, al tempo stesso,...
BENEFICENZA
Se fai beneficenza, magari dopo aver rubato a più non posso, ti salvi. In questo caso il motivo del contendere erano 70 euro tolti dal portafoglio di un turista canadese colpito all’imbarcadero di San Stae. Era fine giugno. Oggi, a quattro mesi di distanza, il legale del borseggiatore si è presentato davanti al giudice con due documenti: la ricevuta del versamento alla fondazione benefica e le mail e i messaggi con cui aveva provato a contattare la vittima senza però riuscirci.
Ma com’è possibile tutto ciò? Dobbiamo ringraziare la famosa riforma Cartabia (ministro della Giustizia nel governo Draghi) che ha fatto sì che i borseggi diventassero procedibili solo su denuncia del malcapitato e non più d’ufficio. Così sono rientrati nel calderone dei reati per i quali è prevista la cosiddetta “condotta riparatoria” prevista dall’articolo 162 ter del codice di procedura penale approvato nel 2017. La norma prevede infatti il proscioglimento se «l’imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». Di più: questo schema funziona anche se «l’offerta non sia accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo». Ergo: se ti rubano mille euro, come nel caso di cui sopra, una toga può decidere che con meno della metà si risolve tutto. Alla faccia dell’equilibrio. Certo, dice qualcuno, meglio riavere qualcosa che non avere nulla. E può pure essere vero, visti i tempi che corrono, ma se mi rubano il portafoglio perché dovrei accontentarmi di una mancia?
Fontana di Trevi, fermati 30 borseggiatori: uno choc, tra i ladri una 13enneRoma sotto scacco dei borseggiatori: un assedio per i turisti. Come riporta il Messaggero, sale a 30 il conto deo fermat...
L’ORGANIZZAZIONE
Anche perché i borseggiatori del secondo millennio non sono affatto degli sprovveduti: sono batterie quasi militari, composte da uomini e donne quasi sempre di etnia rom, che dai campi di periferia calano nelle grandi metropoli per fare razzie. Il messaggio che passa è semplice: rubate il più possibile, tanto mal che vada restituite un 30/40 per cento del bottino e avete saldato il vostro conto con la giustizia. L’obiezione che qualcuno avanzerà - ovvero che se ti fermano più volte per lo stesso reato il giochino del risarcimento non vale più - è facilmente smontabile. Le squadre di ladri, infatti, possono diversificare i colpi. Della serie: un giorno borseggio io, un altro tu, un altro ancora lui. Tanto, alla fine, carte di credito e contanti finiscono nella stessa cesta. Dove a mancare è sempre e solo la giustizia.