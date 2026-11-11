Libero logo
Abbonamento Digitale

L'Aquila, crolla parte di un palazzo in ristrutturazione: due operai morti e uno ferito

mercoledì 11 novembre 2026
L'Aquila, crolla parte di un palazzo in ristrutturazione: due operai morti e uno ferito

1' di lettura

Tragedia in provincia dell'Aquila: due operai sono morti in seguito a un crollo durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo. L'incidente è avvenuto a San Pio di Fontecchio. Il cedimento ha interessato Palazzo Paolini, una struttura che era stata puntellata in seguito ai danni riportati durante il terremoto del 2009. Al momento del crollo nel cantiere erano presenti sei lavoratori: tre sono riusciti a mettersi in salvo, mentre altri due hanno perso la vita, uno è stato recuperato sotto le macerie.

Subito dopo il crollo, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Il terzo operaio rimasto sotto le macerie dopo il crollo è stato estratto vivo. Ferito gravemente, l'uomo è stato trasportato all'ospedale san Salvatore dell'Aquila. Stando alle indiscrezioni, gli altri tre lavoratori si sarebbero salvati in quanto, al momento del crollo, non si trovavano sul posto. "La notizia del tragico incidente ci colpisce profondamente. Ai familiari dei lavoratori che hanno perso la vita rivolgo il mio cordoglio più sincero", è stato il commento sindaco dell'Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, arrivato sul posto per seguire le operazioni di ricerca dell'operaio disperso. Anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase, si è recato a Palazzo Paolini.

Meteo, il getto polare stravolge l'Italia: arriva la neve, ecco quando (e dove)

Il ciclone che nei giorni scorsi ha interessato il Centro-Sud si prepara ad allontanarsi verso la Grecia, ma il suo pass...
tag
l'aquila
palazzo paolini

Il branco L'Aquila, lupi attaccano ovile ad Ofena: gli animali ripresi mentre si allontanano dalla stalla

Nell'Aquilano Lecce nei Marsi, bimba di 4 anni muore travolta da una moto: cos'è successo

L'appuntamento "Insieme", all’Aquila la prima edizione del Festival regionale del Sociale

ti potrebbero interessare

Truffa su Whatsapp, "mi faresti un favore enorme?": come ti svuotano il conto

Truffa su Whatsapp, "mi faresti un favore enorme?": come ti svuotano il conto

Redazione
Napoli, narcotizza tre anziani con una zuppa di fagioli e li rapina: chi hanno fermato

Napoli, narcotizza tre anziani con una zuppa di fagioli e li rapina: chi hanno fermato

Redazione
Allarmi bomba nelle scuole e il mistero di "Mikhail Andropov": ecco chi c'è dietro

Allarmi bomba nelle scuole e il mistero di "Mikhail Andropov": ecco chi c'è dietro

Allarme nelle scuole, la preside eroe che non ha evacuato: "Follia prendersela coi bambini"

Allarme nelle scuole, la preside eroe che non ha evacuato: "Follia prendersela coi bambini"