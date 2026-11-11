Truffa su Whatsapp, "mi faresti un favore enorme?": come ti svuotano il conto

"Mi faresti un favore enorme?": l'ultima truffa su Whatsapp spaventa come mai prima d'ora perché sfrutta gli amici e le chat già aperte. Questo tipo di raggiro, insomma, è più difficile da riconoscere perché, diversamente da quanto succede in altri casi, non c’è necessariamente un numero sconosciuto o un link da cliccare. Inoltre, a scrivere sembra essere una persona di cui ci fidiamo. A seguito della richiesta di aiuto, c'è di solito la spiegazione di un problema con la carta di credito per cui è necessario ricevere subito dei soldi tramite bonifico.
A rendere il tutto ancora più insidioso è che il messaggio può comparire all’interno di una conversazione già esistente. Difficile, quindi, che scatti immediatamente il sospetto. Subito dopo la disponibilità a dare una mano, il presunto conoscente in difficoltà condivide l'Iban del venditore a cui bisogna fare il bonifico. L'importo richiesto varia, non è mai sempre lo stesso: in genere la richiesta è di 318 euro, ma in alcuni casi le cifre vanno anche sopra i mille euro.
Alatri, oltre 16 kg di cocaina e hashish tra i gelati nel freezer di casa: chi finisce in manetteNascondevano oltre 16 kg di sostanze stupefacenti, di cui cocaina e hashish, tra i gelati e altri prodotti nel freezer d...
Se qualcuno cominciasse ad avere dei dubbi e chiedesse conferma dell'identità del presunto conoscente, la risposta sarebbe sempre "sì, sono io". Con nuove richieste di auto. Intanto, la Polizia Postale ha già segnalato la truffa, che sta interessando diversi utenti in Italia. Nel mirino ci sono le versioni non aggiornate di iOS e WhatsApp sui dispositivi Apple. Per evitare di cadere nella trappola, comunque, bisogna subito allertare i contatti: la polizia consiglia di avvisare immediatamente amici e familiari, affinché ignorino eventuali richieste di denaro ricevute dall'account compromesso, e di avviare la procedura di recupero prevista dall'applicazione.