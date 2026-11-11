Truffa su Whatsapp, "mi faresti un favore enorme?": come ti svuotano il conto

"Mi faresti un favore enorme?": l'ultima truffa su Whatsapp spaventa come mai prima d'ora perché sfrutta gli amici e le chat già aperte. Questo tipo di raggiro, insomma, è più difficile da riconoscere perché, diversamente da quanto succede in altri casi, non c’è necessariamente un numero sconosciuto o un link da cliccare. Inoltre, a scrivere sembra essere una persona di cui ci fidiamo. A seguito della richiesta di aiuto, c'è di solito la spiegazione di un problema con la carta di credito per cui è necessario ricevere subito dei soldi tramite bonifico.

A rendere il tutto ancora più insidioso è che il messaggio può comparire all’interno di una conversazione già esistente. Difficile, quindi, che scatti immediatamente il sospetto. Subito dopo la disponibilità a dare una mano, il presunto conoscente in difficoltà condivide l'Iban del venditore a cui bisogna fare il bonifico. L'importo richiesto varia, non è mai sempre lo stesso: in genere la richiesta è di 318 euro, ma in alcuni casi le cifre vanno anche sopra i mille euro.