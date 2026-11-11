Allarmi bomba nelle scuole e il mistero di "Mikhail Andropov": ecco chi c'è dietro

La sequenza delle mail con l'allarme bomba che ha provocato l’evacuazione di centinaia di scuole in tutta Italia è partita da un indirizzo di Taiwan. Dell'intera mailing-list di scuole italiane si fa cenno a tale Liu Fajun, collegato all’università Dayeh nella città di Dacun e nella contea di Changhua. L'indirizzo è stato utilizzato da chi ha inviato gli allarmi bomba a nome di Mikhail Andropov (nome comparso già la settimana scorsa in segnalazioni analoghe in riferimento a scuole e anche aerei).

Il testo utilizzato nella mail ripercorre quello del 2 novembre. In quell'occasione, si faceva riferimento alla presunta presenza di esplosivo contenuto in un sacchetto di plastica. La stessa segnalazione è arrivata anche oggi. Tra le ipotesi, ci sarebbe quella di aver sfruttato la mail dell'ateneo di Taiwan per entrare poi con un sistema di phishing all'interno di un data base aperto con la lista delle scuole italiane da inserire nell'allarme bomba. È successo anche con i ministeri dell'istruzione dell'Arabia Saudita e dell'Egitto. Questo sistema, inoltre, sarebbe stato utilizzato anche per gli allarmi bomba negli aeroporti e le aziende collegate, che hanno creato disagi nei giorni scorsi a Fiumicino.

Il nodo è quello degli schermi anti-phishing che non sarebbero stati utilizzati per impedire l'accesso alle mailing list con i codici degli istituti scolastici. Così vengono catalogati dal ministero dell'Istruzione, non vengono usati i nominativi. Dopo quelle del 19 ottobre e del 2 novembre, quindi, non si escluderebbe una terza falla che ha consentito al mittente di entrare in possesso della lista di migliaia di istituti, sganciando la minaccia. Il mittente delle mail ha citato il "Misoginistan". Si tratta di uno stato inesistente che però richiama allo "stato maschile", scritto nelle mail contro scuole e aeroporti nei giorni scorsi. In una, il "Male State" voleva attaccare sempre "il regime femminista" con false bombe. Il "Male State", con mail inviata da una dipendente amministrativa di una struttura sanitaria di Bogotà, in Colombia, ha però smentito il coinvolgimento nella vicenda.

Intanto, gli hacker russi del gruppo "Noname057(16)" hanno inviato nuove minacce al ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Anthosa, sappiamo dove vive la tua famiglia. Dato che il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha reagito così duramente al suo profilo sul "Tribunale", abbiamo deciso di non fermarci qui e abbiamo ampliato il nostro dossier. I profili di sua moglie, Brunella, così come di sua figlia e suo figlio, sono già apparsi sul nostro sito web. I parenti non dovrebbero nascondersi dietro le spalle di un politico che sta attivamente fornendo armi all'Ucraina e provocando conflitti. Un ringraziamento speciale ai volontari italiani e ai cittadini preoccupati che stanno attivamente diffondendo informazioni su Tajani e la sua famiglia. La nostra gente è davvero ovunque. State facendo il nostro lavoro comune. Gioca secondo le regole, Signor Ministro. O non giocare affatto", il messaggio.