Martina uccisa per un sms. L’ex: "Non ero in me". La mamma: "Ammazzati"

«Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare». Poi più forte: «Bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu». Il passaggio dalla postazione riservata agli imputati alla cella schermata dal paravento è durato pochi istanti. Ma è bastato perché il dolore dei genitori di Martina Carbonaro diventasse la voce più aspra di un’udienza già carica di tensione. Enza Cossentino e Marcello Carbonaro si sono rivolti così ad Alessio Tucci, vent’anni, reo confesso dell’omicidio della figlia quattordicenne. Lui, dopo quasi due ore davanti alla Corte d’assise di Napoli, è tornato ancora dietro il pannello. E prima, chiamato a raccontare, ha consegnato ai giudici una non-spiegazione: «Avevo un mostro dentro di me».

È il racconto di Tucci il centro dell’udienza. Dopo le precedenti sedute in videocollegamento dal carcere, il giovane ieri ha scelto di comparire di persona e rispondere alle domande del pubblico ministero Alberto Della Valle, delle parti civili e del difensore, Mario Mangazzo. La madre di Martina si è seduta vicino a lui, per guardarlo negli occhi. Il padre ha lasciato l’aula dopo le prime dichiarazioni. La versione dell’imputato comincia da un abbraccio, nel casolare abbandonato vicino allo stadio comunale di Afragola. «Eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c’era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l’ho colpita». Era una conoscenza online avviata da Martina circa una settimana prima. Il messaggio, secondo Tucci, avrebbe fatto esplodere la lite. Nelle prime ricostruzioni investigative si era parlato anche del rifiuto della ragazza a un abbraccio.

Il pm ha ripercorso l’incontro e il tragitto verso il casolare. Martina aveva ricevuto diverse telefonate dalla madre senza rispondere: «Lei staccava la chiamata, lo faceva spesso, anche con me», ha detto Tucci. In aula sono stati letti alcuni messaggi inviati nei giorni precedenti: «Il karma esiste, devi morire per amore»; e ancora: «Io vado dove sta questo e te lo uccido». Tucci ha ridimensionato quelle frasi: «È una semplice litigata tra ragazzi, sono parole da ragazzi. Non ho fatto minacce«. Ha riconosciuto anche un precedente schiaffo a Martina, dopo che lei gli aveva detto di frequentare un altro ragazzo: «Ho sbagliato». Il passaggio più difficile arriva quando le domande si concentrano sui colpi. «Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l’ho presa in braccio e l’ho portata nella stanza e l’ho colpita un’ultima volta». Martina era immobile. Dell’ultimo colpo, inferto quando la ragazza era a terra, esanime, sostiene di avere «il buio». Non sa spiegare perché abbia continuato a colpirla. «Penso rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione. Vorrei capire anch’io». E ancora: «Non so dare una spiegazione razionale».

Tucci ha raccontato di averla abbracciata, di aver gridato il suo nome senza ricevere risposta e poi di avere occultato il corpo. Alla domanda sul perché lo avesse nascosto, ha risposto: «Mi sono proprio bloccato». Ha detto di essere seguito da una cura psichiatrica e di voler comprendere il proprio comportamento. Martina scomparve il 26 maggio 2025. Aveva quattordici anni. Il suo corpo fu ritrovato due giorni dopo in un edificio abbandonato nei pressi dello stadio di Afragola. Secondo l’accusa, fu uccisa dall’ex fidanzato con ripetuti colpi inferti con una pietra. Il ragazzo ha confessato il delitto ed è imputato per omicidio volontario pluriaggravato.

Il rapporto tra i due era cominciato nel maggio 2023, quando lui aveva sedici anni e Martina dodici. Attorno al processo, fin dall’inizio, si è consumato lo scontro tra le famiglie. Per evitare contatti, i parenti della vittima sono rimasti nell’aula 116, quelli dell’imputato in una sala al piano superiore. Polizia e carabinieri hanno presidiato aula e corridoi: nelle precedenti udienze erano volati insulti e minacce. Fino a dover ricorrere al divieto di avvicinamento per i familiari della vittima. La deposizione è terminata dopo circa due ore. Il processo riprenderà il 24 novembre: concluso l’esame dei testimoni dell’accusa, sarà la volta delle parti civili e della difesa che ha depositato una lista di 36 testimoni, alcuni dei quali già ascoltati su richiesta della Procura. Restano da ricostruire in aula le ore precedenti l’omicidio e la dinamica dell’aggressione nel casolare.