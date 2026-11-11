La nuova legge funziona: altra multa agli ecovandali. Ma non vogliono pagare

«Sono nullatenente, non pagherò». Problema risolto, secondo lui. Cioè secondo Giordano Stefano Cavini Casalini, attivista di Ultima generazione e neanche uno qualsiasi (è quello, ce lo ricordiamo tutti, che a marzo del 2023 è stato placcato dall’ex sindaco di Firenze Dario Nardella mentre, davanti a Palazzo Vecchio, cercava di pittarne di arancione la facciata). È che oggi, Casalini, si ritrova sul groppone una multa da 20mila euro: però niente, il giovane è sicuro, non fa una piega, «essendo nullatenente, non posso essere punito», dice. Elementare.

IL BLITZ DEL 2023

Peccato che lui, assieme ad altri sei militanti del fronte ecologico col pennello in mano, il 13 febbraio e il 3 marzo di due anni fa, dodici mesi dopo quel blitz finito su tutti i giornali grazie alla prontezza di riflessi di Nardella, sia entrato nella galleria degli Uffizi della sua città e abbia attaccato con dello scotch di carta alcune foto dell’alluvione ai Campi Bisenzio sui vetri che proteggono la Nascita di Venere e la Primavera di Botticelli. Pretesa, rivendicata già allora: chiedere un fondo per chi è stato colpito dagli eventi climatici estremi. Era andata così, in quell’occasione: il personale aveva spento le luci, aveva fatto uscire i visitatori, erano arrivati i carabinieri e, pochi minuti dopo, la “performance” era terminata in una mezza baracconata a favor di telecamere (quelle onnipresenti, sempre). Non aveva tenuto conto di una cosa, tuttavia, Casalini: che giusto cinque giorni prima, l’8 febbraio del 2024, era entrata in vigore la legge sugli ecovandali voluta dal governo Meloni.

Eccolo lì, il risultato. Oggi, un biennio dopo ma ci si accontenta: 140mila euro di maxi sanzione, che diviso sette fanno (appunto) 20mila euro a testa, decisi direttamente dal prefetto (anche perché il tribunale fiorentino, a maggio, per gli episodi del 13 febbraio aveva assolto tre ragazzi) in accordo con quanto stabilito dalla nuova normativa.

Non che ci stia, Ultima generazione, per carità, il movimento contesta sia la multa che la modalità di erogazione, la prima troppo sproporzionata (a suo dire) e la seconda con un sospetto di incostituzionalità: «È vergognoso», si lamenta un altro dei sanzionati, «non punisce un danno, perché un danno non c’è. Si punisce il dissenso: non pagheremo».

Arieccoci. È una questione economica: primo perché gli attivisti per l’ambiente ne fanno un puntiglio, secondo perché (annunciando un ricorso collettivo per chiedere che legge sugli ecovandali finisca alla Corte costituzionale) lanciano una raccolta fondi da 4mila euro, da raggiungere possibilmente entro venerdì, per le spese legali.

Quella legge, del resto, è nata proprio sull’onda dei loro blitz. L’aveva voluta l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è stata una delle prime firmate dall’esecutivo di centrodestra: da 20mila a 60mila euro per chi distrugge o deteriora un bene culturale, da 10mila a 40mila per chi lo imbratta, il tutto irrogato dal prefetto e con i soldi girati al ministero per i restauri (senza toccare le pene previste dal codice penale, ma quello è un altro discorso). «Chi sbaglia paga», commentano adesso i consiglieri toscani di Fratelli d’Italia. Mica a caso.