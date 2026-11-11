La nuova legge funziona: altra multa agli ecovandali. Ma non vogliono pagare

«Sono nullatenente, non pagherò». Problema risolto, secondo lui. Cioè secondo Giordano Stefano Cavini Casalini, attivista di Ultima generazione e neanche uno qualsiasi (è quello, ce lo ricordiamo tutti, che a marzo del 2023 è stato placcato dall’ex sindaco di Firenze Dario Nardella mentre, davanti a Palazzo Vecchio, cercava di pittarne di arancione la facciata). È che oggi, Casalini, si ritrova sul groppone una multa da 20mila euro: però niente, il giovane è sicuro, non fa una piega, «essendo nullatenente, non posso essere punito», dice. Elementare.
IL BLITZ DEL 2023
Peccato che lui, assieme ad altri sei militanti del fronte ecologico col pennello in mano, il 13 febbraio e il 3 marzo di due anni fa, dodici mesi dopo quel blitz finito su tutti i giornali grazie alla prontezza di riflessi di Nardella, sia entrato nella galleria degli Uffizi della sua città e abbia attaccato con dello scotch di carta alcune foto dell’alluvione ai Campi Bisenzio sui vetri che proteggono la Nascita di Venere e la Primavera di Botticelli. Pretesa, rivendicata già allora: chiedere un fondo per chi è stato colpito dagli eventi climatici estremi. Era andata così, in quell’occasione: il personale aveva spento le luci, aveva fatto uscire i visitatori, erano arrivati i carabinieri e, pochi minuti dopo, la “performance” era terminata in una mezza baracconata a favor di telecamere (quelle onnipresenti, sempre). Non aveva tenuto conto di una cosa, tuttavia, Casalini: che giusto cinque giorni prima, l’8 febbraio del 2024, era entrata in vigore la legge sugli ecovandali voluta dal governo Meloni.
Eccolo lì, il risultato. Oggi, un biennio dopo ma ci si accontenta: 140mila euro di maxi sanzione, che diviso sette fanno (appunto) 20mila euro a testa, decisi direttamente dal prefetto (anche perché il tribunale fiorentino, a maggio, per gli episodi del 13 febbraio aveva assolto tre ragazzi) in accordo con quanto stabilito dalla nuova normativa.
Non che ci stia, Ultima generazione, per carità, il movimento contesta sia la multa che la modalità di erogazione, la prima troppo sproporzionata (a suo dire) e la seconda con un sospetto di incostituzionalità: «È vergognoso», si lamenta un altro dei sanzionati, «non punisce un danno, perché un danno non c’è. Si punisce il dissenso: non pagheremo».
Arieccoci. È una questione economica: primo perché gli attivisti per l’ambiente ne fanno un puntiglio, secondo perché (annunciando un ricorso collettivo per chiedere che legge sugli ecovandali finisca alla Corte costituzionale) lanciano una raccolta fondi da 4mila euro, da raggiungere possibilmente entro venerdì, per le spese legali.
Quella legge, del resto, è nata proprio sull’onda dei loro blitz. L’aveva voluta l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è stata una delle prime firmate dall’esecutivo di centrodestra: da 20mila a 60mila euro per chi distrugge o deteriora un bene culturale, da 10mila a 40mila per chi lo imbratta, il tutto irrogato dal prefetto e con i soldi girati al ministero per i restauri (senza toccare le pene previste dal codice penale, ma quello è un altro discorso). «Chi sbaglia paga», commentano adesso i consiglieri toscani di Fratelli d’Italia. Mica a caso.
"Chi sbaglia paga": la bravata agli Uffizi costa cara. La maxi-multa per gli eco vandali"La città di Firenze non è il palcoscenico degli eco vandali. Chi sbaglia paga". Con questo mess...
E mica a caso, ad aprire il portafoglio, qualcuno ha cominciato. A maggio, a Milano, un giudice ha inflitto quattro mesi e mille euro di multa a sette militanti che il 15 novembre del 2023 avevano preso di mira con la vernice arancione l’Arco della Pace cittadino: pena sospesa per loro, ma un’ulteriore imposizione a risarcire per oltre 97mila euro la Soprintendenza delle spese sostenute per rimuove la pittura (58mila euro arrivati, allora, dai fondi ministeriali e 40mila da uno sponsor privato). A settembre, invece, a Roma, due attiviste si sono prese tre mesi per la facciata del Senato colpita il 2 gennaio del 2023 (un anno caldo, evidentemente, della lotta di chi imbratta il pianeta per chiederlo più pulito), con la sospensione legata al risarcimento e una provvisionale da 60mila euro (anche se Palazzo Madama ne chiedeva 190mila): gli altri tre del blitz, tra l’altro, erano già stati condannati a otto mesi. E dire che il pm, per le due attiviste, aveva chiesto l’assoluzione.
OTTANTA ASSOLUZIONI
Certo, il movimento rivendica di aver incassato oltre ottanta assoluzioni, epperò la sanzione amministrativa è a ben vendere un’altra faccenda. Ché forse il decorso della giustizia no, ma magari quello del conto corrente qualcosina in più può far ragionare. Intanto, sulla facciata di Palazzo Vecchio, a fine agosto, è partito l’ennesimo restauro per togliere gli ultimi residui di quella vernice di tre anni fa (quella “salvata” da Nardella): costo, pure lì, 26mila euro. «Ho letto che sono rimaste delle microtracce sulla facciata, io non le vedo», si scusa Casalini. Il conto, semmai, quello si vede benissimo.