Avezzano, lo straniero palpeggia una ragazza al bar: chi c'è tra gli amici, finisce malissimo

Tra gli amici della donna erano presenti 2 poliziotti, fuori servizio, che sono subito intervenuti per bloccare l'aggressore e hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immobilizzato l'uomo che è stato condotto in ufficio per un'identificazione, in quanto privo di documenti e per tutti gli accertamenti del caso. Nel corso della serata sono state raccolte la denuncia della vittima e le testimonianze delle persone presenti e l'uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale e condotto, su disposizione del pubblico ministero di turno, presso il carcere San Nicola di Avezzano.