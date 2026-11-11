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Avezzano, lo straniero palpeggia una ragazza al bar: chi c'è tra gli amici, finisce malissimo

mercoledì 11 novembre 2026
Avezzano, lo straniero palpeggia una ragazza al bar: chi c'è tra gli amici, finisce malissimo

1' di lettura

Due agenti, liberi dal servizio con l'ausilio di alcuni poliziotti del Commissariato di Avezzano (L'Aquila) hanno tratto in arresto un cittadino straniero, senza fissa dimora. L'accusa? Violenza sessuale ai danni di una giovane. La vittima si trovava in compagnia di amici, presso il dehors di un bar in pieno centro quando è stata improvvisamente avvicinata da un uomo ubriaco che ha iniziato a palpeggiarla, costringendola a stare ferma contro una ringhiera posta a delimitazione dei tavoli.

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Tra gli amici della donna erano presenti 2 poliziotti, fuori servizio, che sono subito intervenuti per bloccare l'aggressore e hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immobilizzato l'uomo che è stato condotto in ufficio per un'identificazione, in quanto privo di documenti e per tutti gli accertamenti del caso. Nel corso della serata sono state raccolte la denuncia della vittima e le testimonianze delle persone presenti e l'uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale e condotto, su disposizione del pubblico ministero di turno, presso il carcere San Nicola di Avezzano. 

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avezzano

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