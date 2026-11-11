Il filo rosso che lega l'Emilia agli integralisti

C’è una rete che lega l’Italia al Kuwait , appoggiata soprattutto da regioni rosse come l’ Emilia Romagna che evidentemente non sanno chi si portano in casa. Ricapitoliamo un attimo. Ieri su Libero per la prima volta abbiamo pubblicato il piano dell’Islam per invadere l’Italia di imam e di moschee. E continuando a scavare in questo pozzo che pare senza fine, c’è da rimanere sconcertati. E anche un po’ impauriti. C’è una nuova rete islamista in Italia che riceve milioni di euro e che fa da tramite con il Kuwait per costruire nuove moschee. Dietro questa rete vi è l’ombra di una società estremista, pericolosa per la democrazia. Il discorso è un po’ complesso ma val la pena seguire ogni singolo passaggio. Ieri vi abbiamo parlato della Kuwait Society for Humanitarian work (Società kuwaitiana per il lavoro umanitario) che ha pubblicato un documento dal titolo «Progetti umanitari in Europa». Una società che si ispira a «sua Altezza lo sceicco Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, principe e uomo di umanità» e che ha avviato «attività benefiche in Europa per promuovere una corretta comprensione dell’Islam». Società con sede nella regione di Al-Shamiya, e che tra i vari progetti e centri nel Regno Unito, Francia, Danimarca, Austria e Germania, elenca anche i centri islamici di Rimini e di Varese, il primo esistente, il secondo in fase di realizzazione. Oltre a una nuova moschea per cui si chiedono fondi a Pavia. Ebbene, dopo la nostra pubblicazione, scopriamo che tale società kuwaitiana il 14 giugno 2024 è stata messa al bando dal governo danese.

MESSI AL BANDO «Il Centro per la documentazione e la lotta all’estremismo - si legge nel sito del Servizio immigrazione danese - ha valutato che sussistono i presupposti per includere l’organizzazione Kuwait Society for Humanitarian Work nella lista delle organizzazioni da mettere al bando», in quanto le autorità ritengono che le sue donazioni finanziarie possano minare o contrastare la democrazia e i diritti umani fondamentali in Dani marca. Da notare che tra i fondatori di questa società, figura l’ex deputato salafita Abdulrahman Al-Jeeran, autore di articoli sulla rivista della Revival of Islamic Heritage Society, organizzazione no profit, sanzionata tra l’al tro, dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti «per aver fornito supporto finanziario e materiale ad al-Qaeda e alle sue affiliate», come si legge dal sito del dipartimento stesso. «Una nuova scoperta ci porta in Kuwait, territorio dove si applica con convinzione la sharia e la si esporta tramite una fondazione che tra l’altro è stata già messa al bando dal governo danese», dichiara l’europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint .

LE OMBRE

Ebbene, l’Emilia Romagna, invece, tale associazione se l’è portata in casa. Forse perché non controlla con chi ha a che fare veramente. Allora abbiamo controllato noi. Un atto della giunta regionale del 2022 - a firma tra l’altro di chi ha la delega alle politiche di inclusione e pari opportunità, che con il Kuwait fa abbastanza ridere - determina di «iscrivere nelle relative sezioni del Runts, le associazioni, già iscritte nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale». Nell’elenco, guarda un po’, compare la “Associazione italo kuwaitiana per le opere umanitarie - Aps” con sede a Imola (Bologna). Allora abbiamo cercato tale associazione nell’elenco del sito del Runts, il Registro unico nazionale del Terzo Settore e qui si è aperto un mondo. Questo ente che, si legge, opera «senza fini di lucro», e che organizza corsi, convegni, campagne mediatiche e informative, progetti educativi, culturali, turistici, momenti aggregativi e ricreativi, in realtà il lucro lo ha capito benissimo, dato che al termine del 2024 il patrimonio netto era di 2 milioni e 641 mila e 721 euro. Dipendenti manco mezzo. Ma con ben sette volontari. E l’attivo ammontava a 2.650.082 euro, di cui 2.314.181 in terreni e fabbricati.

Ma soprattutto e qui sta la trovata, al punto 11 del documento si legge che «le erogazioni liberali che l’associazione ha ricevuto nel corso dell’anno 2024 si riferiscono all’erogazione liberale ricevuta da Kuwait society for humanitarian». Curioso. Guarda un po’. Non solo. Nel 2021 e nel 2023, tale associazione ha registrato 1.561.631 euro di donazioni complessive, con prevalenza del donatore kuwaitiano. Soldi che arrivano direttamente dal Kuwait, un Paese, che, lo ricordiamo, insieme a Turchia e Qatar, viene citato proprio nel report dell’intelligence francese, come uno dei principali Paesi finanziatori di sigle collegate alla Fratellanza musulmana. Anna Maria Cisint è tranchant: «Abbiamo scoperto una nuova organizzazione islamista che si è già infiltrata in Italia per costruire moschee dove educare e indottrinare alla sharia e attuare il piano di conquista dell’Occidente, come prevede la strategia dell’islam politico. Per farlo, costruiscono una fitta rete di associazioni satellite, capaci di insinuarsi e introdursi nella nostra società e di farsi amici i politici, rigorosamente di sinistra, abbagliati dall’idea “dell’esercito” dei voti islamici». E che l’associazione kuwaitiana sia già ben radicata lo si vede bene dalle attività sparse in Italia: Imola, Rimini, Cesena, Ravenna, Novara, Pavia, Roma, oltre a Torino e Mila no.

LEGA SULLE BARRICATE

«Presenterò a Bruxelles un’interrogazione parlamentare - dice Cisint - per lanciare un nuovo allarme sul rischio di infiltrazioni islamiste attraverso i fondi provenienti dal Kuwait e per pretendere che la Commissione adotti al più presto strumenti di difesa delle nostre democrazie contro chi le vuole sovvertire, come abbiamo già chiesto contro i Fratelli Musulmani. Anche questa è una guerra ibrida».

Una guerra che i musulmani sanno come combattere. Con operazioni poco trasparenti e moschee che spuntano nei capannoni dismessi di periferia. «In Italia, con la Lega e Matteo Salvini - conclude Cisint - pretenderemo un’accelerazione alle nostre proposte su moschee, pubblicazione dei bilanci e sul controllo preventivo dei fondi provenienti dall’estero».