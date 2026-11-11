Ramona Rinaldi, il marito confessa l'omicidio dopo due anni: "L'ho abbracciata forte"

"Sono colpevole, voglio dichiararmi colpevole e fare le scuse alla famiglia e a tutti": ha confessato il 35enne Daniele Re, accusato di aver ucciso la moglie, la 39enne Ramona Rinaldi, simulandone il suicidio. La donna venne trovata senza vita, impiccata, nel bagno di casa a Veniano il 21 febbraio 2025. Oggi, a distanza di due anni, la svolta durante il processo in tribunale a Como. L'uomo ha preso la parola in aula e ha fatto dichiarazioni spontanee. Non solo ha ammesso le sue colpe ma ha anche chiesto perdono alla famiglia, lasciando senza parole la sua avvocata Alessandra Angelilli, come si legge sul Corriere della Sera.

"Ho tentato di autoconvincermi che non ero stato io - ha detto -. Mi sono svegliato verso l'una di notte e ho incontrato Ramona in cucina, l'ho abbracciata forte e mi sono messo a piangere. Dopo mi sono accorto che non respirava e non si muoveva più". Nessuna parola, comunque, sulla dinamica di quanto è avvenuto. Secondo la Procura, l'uomo avrebbe ucciso la moglie e poi avrebbe simulato l'impiccagione in bagno con la cintura dell'accappatoio.

Nelle udienze precedenti era stata disposta una perizia psichiatrica sull'uomo, definito parzialmente incapace di intendere e di volere, ma ora, alla luce di quanto successo in aula, il suo profilo dovrà essere rivalutato. Dopo la confessione, la mamma del 35enne ha avuto un malore ed è stata soccorsa all'interno del tribunale.

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