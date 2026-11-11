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Garlasco, Sempio da Vespa: "Molte cose lette al contrario, cosa dico al giudice"

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mercoledì 11 novembre 2026
Garlasco, Sempio da Vespa: "Molte cose lette al contrario, cosa dico al giudice"

1' di lettura

"Molte cose" nei video usciti "sono state lette al contrario, ma penso che dimostreremo anche quello": Andrea Sempio lo ha detto nello studio di Bruno Vespa a Porta a Porta, nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai 1, parlando dei video di cui è protagonista e che hanno fatto discutere, in vista dell'udienza preliminare per il delitto di Garlasco. Invece, sulla richiesta di rinvio a giudizio del 3 novembre scorso, ha detto: "Menomale che finalmente è arrivata, nulla che non ci aspettassimo, speriamo di far tutto il più in fretta possibile. Spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare e non andare oltre, penso sia fattibile". 

Quando gli è stato chiesto se volesse dire qualcosa al giudice che dovrà decidere se rinviarlo a giudizio, poi, ha risposto: "Comprendo che sia una situazione complicata ma confido che sapranno fare il lavoro nel migliore dei modi, che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c'è". Il delitto è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un omicidio per cui è stato condannato l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Mentre ora nel mirino della Procura di Pavia c'è Sempio, amico del fratello di Chiara.

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