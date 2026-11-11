Immigrazione, irregolari ed ex detenuti: scatta il pugno duro, 16 espulsi

Sedici provvedimenti di espulsione: è questo il dato del mese di ottobre dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona. Tutte le misure riguardano persone straniere o considerate pericolose e irregolari. Secondo quanto riferito dalla Questura, si tratta di persone di otto nazionalità differenti: sette marocchini, due nigeriani, due rumeni, un albanese, un cubano, un indiano, un somalo e un tunisino. Queste persone, inoltre, erano state appena scarcerate dopo un periodo di detenzione o rintracciate sul territorio nazionale senza un regolare titolo di soggiorno.

Dodici dei sedici stranieri sono stati accompagnati nei centri per il rimpatrio. Cinque sono stati trasferiti a Gorizia, quattro a Milano, due a Roma e uno a Potenza. Per loro risultano reati legati agli stupefacenti, rapine, furti, minacce e violenza sessuale, oltre a resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 29 novembre, un cittadino nigeriano di 36 anni è stato accompagnato al Cpr di Milano: a suo carico risultavano precedenti per associazione a delinquere, tentanto omicidio, estorsione e rapida. Nello stesso giorno, due rumeni sono stati trasferiti a Roma. Associazione a delinquere, ricettazione e furto aggravato per il primo, mentre il secondo per minaccia, atti perquisitori e maltrattamenti in famiglia. Gli altri quattro, invece, sono stati rimpatriati con voli di linea. Il 19 ottobre un marocchino è stato imbarcato per Casablanca, mentre il cittadino somalo è stato rimpatriato a Mogadiscio. A fine mese, infine, un altro marocchino è stato rispedito in patria, mentre un trentacinquenne è stato rimpatriato in India.