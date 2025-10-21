Libero logo
Pd, il consigliere a Milano: "Ripetiamolo, la lotta armata è sempre legittima"

martedì 21 ottobre 2025
2' di lettura

La lotta armata? "Sempre legittima". A dirlo è un consigliere del Pd del Municipio 7 di Milano. Alessandro Corti, attraverso un video diffuso su Facebook, va dicendo: "Ripetiamo insieme: la Lotta armata su territorio illegalmente occupato è legittima sulla base del Diritto Internazionale, dalla Carta ONU del 1945 alle Sentenze della Corte di Giustizia Internazionale". E questo a prescindere "che sia fatta dai socialisti, dagli islamisti, è sempre lotta armata".

E ancora: "Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo... subito islamista di qua e di là". Da qui la sparata: "Hamas non è uguale all'Isis". Poco importa se è considerata un’organizzazione terroristica da Israele, dagli Stati Uniti e dall’Unione europea, per Corti "è la storia a dire che Hamas non è uguale all'Isis. Andate a studiare, siete degli ignoranti". 

Milano, "uccidere i collaborazionisti": la minaccia di Hannoun

Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia e leader coccolato da Pd, M5s, attivisti...

A quel punto è pioggia di insulti contro chi non la pensa come lui: "Vi intortano perché siete ignoranti, poi uno può essere d'accordo o meno a livello politico con Hamas, ma questo non significa delegittimare la lotta armata. Questa è legale dal punto di vista internazionale". Il consigliere non è però nuovo a uscite di questo tipo. Già durante la discussione di un ordine del giorno presentato dalla Lega per condannare l'attacco del 7 ottobre, Corti aveva definito i recenti governi di Israele "regimi dittatoriali, fascisti, razzisti e nazisti". Secondo il consigliere del Pd, "negli ultimi decenni il governo d'Israele annienta e deumanizza" i palestinesi, compiendo "un genocidio a cielo aperto". Cose che "bisogna ricordarsi quando si incrimina un'organizzazione, come Hamas, che fa proseliti in contesti estremizzati", dovuti anche alla "gestione pessima, razzista e discriminatoria del governo di Israele".

 

