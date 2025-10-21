Pd, il consigliere a Milano: "Ripetiamolo, la lotta armata è sempre legittima"

La lotta armata? "Sempre legittima". A dirlo è un consigliere del Pd del Municipio 7 di Milano. Alessandro Corti, attraverso un video diffuso su Facebook, va dicendo: "Ripetiamo insieme: la Lotta armata su territorio illegalmente occupato è legittima sulla base del Diritto Internazionale, dalla Carta ONU del 1945 alle Sentenze della Corte di Giustizia Internazionale". E questo a prescindere "che sia fatta dai socialisti, dagli islamisti, è sempre lotta armata".

E ancora: "Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo... subito islamista di qua e di là". Da qui la sparata: "Hamas non è uguale all'Isis". Poco importa se è considerata un’organizzazione terroristica da Israele, dagli Stati Uniti e dall’Unione europea, per Corti "è la storia a dire che Hamas non è uguale all'Isis. Andate a studiare, siete degli ignoranti".