Pd in difesa dei maranza, sconcertante: "Ecco perché girano armati"

Oh, finalmente il Pd ha preso contezza del problema più sentito dal centro alle periferie... “Giovani e violenza. Capire per cambiare Milano”: si chiama così l’incontro organizzato dai Giovani Democratici del Municipio 7 per il 26 febbraio – tra l’altro uno dei quadranti della città dove insicurezza e degrado debordano – al circolo Magenta di via Ferrario. Bene, benissimo: era ora! Alt, però. Perché la presentazione dell’evento è tutta un programma. «La violenza giovanile riempie i titoli, ma i dati reali raccontano altro: non c’è un aumento della criminalità minorile, nonostante allarmi mediatici su “baby gang” e “maranza”», si legge. E sentite questa: «I giovani, specie di origine straniera a San Siro, sono spesso le prime vittime dell’insicurezza percepita via social». Dunque quello di settimana prossima sarà un «incontro per sfatare miti, analizzare ricerche e proporre prevenzione reale». La situazione si è capovolta: i crimini dei giovani e giovanissimi devono essere un’invenzione di chi non vota Pd se è vero come è vero – numeri del Tribunale dei Minorenni di Milano che nel 2025 le denunce a carico di under 18 hanno raggiunto quota 5mila, il livello più alto dell’ultimo ventennio.

IL BECCARIA SCOPPIA La base di riferimento dei giovani piddini è la ricerca sulle interazioni tra polizia e giovani di origine straniera a San Siro firmata da Roberto Cornelli, professore di Criminologia all’Università degli Studi di Milano e autore, e Laura Squillace. Cosa dice questa ricerca? Che la criminalità giovanile non è in aumento semplicemente perché gli omicidi commessi da minorenni sono diminuiti: erano cinquanta all’anno negli anni ’90, poi quasi settanta agli inizi degli anni 2000, meno di venti nel biennio 2018-2019 e dunque circa 25 dopo il covid. Basterebbe questo per silenziare l’allarme maranza. Peccato però che durante l’anno appena trascorso siano stati fermati o arrestati 2.240 minorenni. Una rapina su cinque, a Milano, porta la firma di chi non ha ancora compiuto 18 anni.

Di più: al Beccaria quasi l’80 per cento dei reclusi è straniero. Il questore di Milano, Bruno Megale, intervenendo lo scorso novembre in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie lo aveva spiegato molto bene: «I maranza? Un fenomeno di devianza giovanile molto diffuso che non necessariamente confluisce in comportamenti criminali, spesso si manifesta con comportamenti antisociali o illeciti. Il collante identitario è l’appartenenza a un determinato quartiere. Ci preoccupa un po’ l’esaltazione delle proprie attività attraverso i social». La ricerca della Statale restituisce anche un altro dato, prontamente rilanciato dal Pd per coccolare i cosiddetti italiani di seconda generazione. Il 60 per cento degli adolescenti che vive nella multietnica San Siro pensa che le forze dell’ordine trattino la gente del quartiere in base alla nazionalità, ovvero male gli immigrati e bene gli italiani. Percentuale che sale al 70 tra i minori di origine araba. Gli autori dello studio, tirando le conclusioni, spiegano che alla luce di ciò gli stranieri eviteranno di rivolgersi alla polizia in caso di problemi. Arriveremo quindi alla legge del taglione? Chissà.

