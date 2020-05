Che tempo che fa, Fabio Fazio contro Striscia: "Anche coi capelli verdi...", la stranissima frase sulla Botteri

04 maggio 2020 a

A Che tempo che fa di Fabio Fazio, nella puntata in onda domenica 3 maggio su Rai 2, ecco in collegamento Giovanna Botteri, l'inviata dalla Cina, al centro delle cronache per la sua risposta, assai polemica e piccata, a Striscia la Notizia per un servizio in cui, con la voce fuori campo di Michelle Hunziker, veniva presa in giro per alcune scelte stilistiche, insomma per un look più che rivedibile. E tra le righe, ma neppure troppo, arriva una risposta al tg satirico di Canale 5: "Mi vedi anche con la giacca, l'ho messa per te", afferma la Botteri rivolgendosi a Fazio, insomma replicando a Striscia. E Fazio le risponde: "Tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca, anche se il chroma key ti fa i capelli verdi", conclude.

