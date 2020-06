Flavio Briatore a Non è l'Arena: "Conte e Colao delle pippe. Chiusi come topi a villa Pamphili, meglio la troika"

15 giugno 2020 a

"Un governo con 500 consulenti. Se sei una pippa rimani una pippa". Flavio Briatore, in collegamento con Non è l'Arena, picchia duro il governo e Vittorio Colao. "Hanno fatto i monopattini e hanno intasato Milano. Questi sono matti, sono dei professori, non sono concreti. Si sono chiusi a villa Pamphili come dei topi".

La tesi dell'imprenditore è chiara: bisogna tornare a vivere, con un progetto a lungo termine. "L'Italia vive di turismo, hanno fatto partire la stagione a metà luglio. Sono dei matti, matti, matti. Servono grandi riforme, non hanno un programma. Se ci fanno un debito di 30 miliardi e non sappiamo dove li mettiamo come li restituiamo? Una follia". La conclusione è clamorosa: "A questo punto, meglio la troika". E se lo dice Briatore...

