L'Aria che tira, parla lo sciamano della protesta a Montecitorio: "Ho preso parecchie bastonate, perché ero in piazza"

09 aprile 2021 a

a

a

"Sono un po' acciaccato, ho preso parecchie bastonate": inizia così il racconto di Hermes Ferrari, lo sciamano della protesta dei ristoratori a Montecitorio, finita con violenti scontri con la polizia. In collegamento dal suo ristorante a Modena è stato intervistato da Myrta Merlino a L'Aria che tira. "Eravamo 5mila in piazza", ha detto Ferrari. Ma la conduttrice lo ha subito interrotto dicendogli: "Ci sono state scene di violenza, non avevate le mascherine. E facendo così vi siete messi dalla parte del torto". "Purtroppo nei primi tafferugli io avevo una mascherina, poi mi si è strappato un elastico e l'ho tolta. Però devo dire che molta gente se l'è tolta dopo che siamo stati caricati dalla polizia. C'era tanta gente disperata", si è giustificato lo sciamano.

"Stato cialtrone e polizia in imbarazzo: fate attenzione". L'ex M5s rovinato dal lockdown: profezia apocalittica: "Prima o poi..." | Video

Vedendo le immagini di Hermes con il cappello da vichingo in testa durante la manifestazione a Roma non si è potuto non pensare a Jake Angeli, lo sciamano che aveva animato la protesta a Capitol Hill. Ecco perché poi la Merlino ha chiesto al suo ospite se l'obiettivo dei manifestanti a Montecitorio fosse lo stesso dei ribelli negli Usa, ovvero entrare in Parlamento. "Non volevamo entrare a Montecitorio, non eravamo armati, non avevamo niente in mano - ha spiegato Ferrari -. Volevamo solo dimostrare che eravamo in tanti".

Video su questo argomento "Dobbiamo evitare che le destre cavalchino la rabbia delle imprese". Delirio della Zampa sulle proteste

Lo sciamano di Montecitorio, poi, ha parlato di sé e del suo ristorante: "Io e mia moglie abbiamo cominciato la nostra attività all'inizio del 2020, quindi siamo stati tra i più penalizzati. I ristori in un anno sono stati 3.200 euro. Avevamo comprato un'attività che fatturava tantissimo, ma adesso abbiamo dei debiti in banca". E così ha deciso di ribellarsi, come lui stesso ha raccontato: "A un certo punto ho visto dei ragazzi disobbedienti in tv che dicevano che avrebbero riaperto la loro attività il 15 gennaio e quindi ho deciso di aderire al movimento Io Apro. Nel buio ho visto una luce".

Video su questo argomento "La Lega soffia sul fuoco?". Il leghista Romeo zittisce i malpensanti: "Ascoltiamo solo le esigenze delle persone"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.