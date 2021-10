Non è l'arena, Dino Giarrusso all'Europarlamento: non sa l'inglese e rinuncia a parlare. E Giletti lo accusa

28 ottobre 2021 a

Dino Giarrusso prova a fare un intervento in inglese al Parlamento europeo, ma non ci riesce e quindi rinuncia. La gaffe è stata trasmessa ieri sera da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. "Se noi mandiamo in Europa delle persone che non sanno parlare l'inglese, è un problema", ha commentato il conduttore prima di mandare in onda il servizio. All'inizio del filmato si vede che viene data la parola al deputato per difendere un prodotto italiano, il Prosecco: "Giarrusso, può intervenire. Prima di iniziare dovrebbe attivare la sua telecamera". "Non posso perché ho il telefono, posso solo accendere il microfono", risponde lui.

A quel punto Giarrusso inizia a parlare: "Colleghi, il Prosecco è patrimonio dell'Unesco, è il vino frizzante che vende più bottiglie al mondo...". Ma poco dopo viene interrotto: "Non ci sarà la traduzione del suo intervento se non attiva la telecamera, quindi dovrebbe parlare in inglese". Il grillino ci prova, ma mette le mani avanti: "Il mio inglese non è perfetto". E infatti dopo poche parole è costretto a rinunciare: "Io non riesco a fare l'intervento in inglese, chiedo scusa. L'avevo scritto in italiano, non mi è stato detto che avrei dovuto farlo in inglese".

Dal Parlamento, però, non sanno come aiutarlo: "Purtroppo queste sono le regole, senza telecamera non può essere interpretato". Una volta rientrati in studio, Giletti non può che commentare in preda allo sconforto: "E poi vogliamo difendere il nostro Paese. Non lo possiamo difendere con queste situazioni".

