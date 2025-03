Papa Francesco, lo strano rumore? Il Vaticano svela cos'è successo durante la registrazione

07 marzo 2025 a

a

a

Una voce flebile e modificata "è inevitabile a fronte di un problema di tipo respiratorio. Le corde vocali, infatti, vibrano perché il flusso d’aria che arriva dai polmoni ne determina la vibrazione passando attraverso. Ma se quest’azione di spinta, di ’manticè, data dal sistema polmonare, è decificitaria, ridotta, è ovvio che anche la validità dell’espressione vocale si riduce". Così all’Adnkronos Salute Paolo Ruscito, direttore dell’Otorinolaringoiatria della Asl Roma 1, in merito al messaggio audio di Papa Francesco, trasmesso ieri sera prima del rosario in Piazza San Pietro.

Nel registrarlo il Pontefice parlava "coi naselli, si sentiva il flusso dell’ossigeno", hanno sottolineato oggi fonti vaticane. "Ovviamente il flusso dell’ossigeno si sente in una registrazione, ma l’uso dei naselli non modifica in maniera significativa l’espressione vocale, è il motivo per cui li porta a determinare la modifica", dice Ruscito. "Non conosco nel dettaglio le condizioni cliniche del Santo Padre - precisa lo specialista - ma è evidente che in una persona che ha problemi respiratori avere un calo del timbro della voce, del ’colorè, ovvero dell’espressione vocale, è una cosa abbastanza frequente. L’organo laringeo, cioè l’organo che ospita le corde vocali, non è detto che sia coinvolto in questa variazione della voce del Pontefice, più flebile. Le problematiche respiratorie note sono sufficienti a giustificarla pienamente".

"Vi accompagno da qui": l'audiomessaggio di Francesco dal Gemelli | Ascolta la voce del Papa

Per il medico, in ogni caso, la diffusione del messaggio, nonostante l’evidente sofferenza che l’audio denota, "evidenzia una volontà di reazione alla malattia, il carattere forte del Santo Padre che, al di là delle sue problematiche fisiche, vuole, giustamente, esprimersi e comunicare con i fedeli".