Fuori dal Coro, il retroscena di Del Debbio: "Perché Meloni è rimasta in silenzio"

Ieri, mercoledì 2 aprile, è stato il giorno dell'annuncio dei dazi da parte di Donald Trump. A Fuori dal Coro, il talk show politico di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è stato ospite Paolo Del Debbio. Il conduttore di Dritto e rovescio ha spiegato che, secondo lui, il governo Meloni ha giocato un ruolo chiave per ammorbidire la posizione degli Stati Uniti contro il nostro Paese. "Secondo me, nel silenzio, l'Italia in questi tempi ha trattato", ha detto.

"Tu dici che l'Italia ha già trattato?", lo ha incalzato Mario Giordano. "Non me l'ha detto nessuno - ha ammesso Paolo Del Debbio -. Secondo me tutto questo silenzio della Meloni non vuol dire inattività. Secondo me - ha poi aggiunto - questo silenzio è prudenza e trattativa".

"Ursula von der Leyen ha fatto sapere che non parlerà questa sera, parlerà domani mattina - ha spiegato l'inviato da Bruxelles Leonardo Panetta -. In realtà qualcosa aveva già detto. Ha adottato un po' la logica di Rambo. Ha detto: 'hanno cominciato loro. E quindi risponderemo'. Quando, però, non è ancora dato saperlo, perché probabilmente ci sarà una prima contro reazione sull'acciaio e l'alluminio a metà aprile. La presidente della Bce ha detto che bisogna mostrarsi con la schiena dritta e che bisogna essere molto compatti".