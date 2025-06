Referendum, bordata-Cacciari contro il Pd: "Poco intelligente"

Il referendum? Un flop. I tentativi della sinistra di far passare i cinque quesiti promossi - tra gli altri - da Cgil e Partito democratico, sono stati vani. Niente quorum, ma un misero 30 per cento. Una cifra ben al di sotto delle aspettative. "Se si fosse raggiunto il 40% di affluenza alle urne sarebbe stato certamente un buon risultato, ma sotto il 35% è certamente un esito insoddisfacente", sottolinea Massimo Cacciari.

Lui, ex sindaco di Venezia e filosofo, a votare ci è andato ma si dice convinto che "lo strumento referendario non è efficace per mobilitare la gente". Non solo. Intervistato da Affaritaliani.it, Cacciari parla di "una totale inesistenza di informazione da parte dei media fino a pochi giorni fa. Certamente siamo di fronte a un risultato insoddisfacente". La colpa però non sarebbe di Elly Schlein: "La ragazza si è data da fare, tardivamente, ma ha insistito su una linea che io condivido anche se forse è stata poco motivata e ha avuto poca strategia. Ma se il Pd fosse in mano a persone come Gentiloni, Letta e Renzi ormai oggi non esisterebbe più, sarebbe politicamente morto".