Pipe di crack, Paolo Crepet smonta Matteo Lepore: "Per la gioia delle mafie"

Pipe di crack ai tossicodipendenti. L'idea del Comune di Bologna a guida Pd non ha scatenato solo il centrodestra. A criticare la proposta ci ha pensato anche Paolo Crepet. "Alziamo pure bandiera bianca. E ammettiamolo una volta per tutte: abbiamo fallito, possiamo brindare a una storica sconfitta". Il motivo è chiaro: "Evitiamo una tracheite, ma rischiamo di tirare dentro anche chi stava solo valutando la possibilità. Se un Comune dice che l’unica cosa da fare è questa e non, per esempio, contrastare i pusher, ha già perso. Pensi al paradosso: obbligo dei 30 all’ora sulle strade dove chi è fatto e strafatto passa dagli effetti della stimolazione alla depressione e nemmeno vede i semafori".
Per lo psichiatra intervistato dal Resto del Carlino "questo significa dichiarare l’impotenza assoluta di fronte a un fenomeno che non è solo crack e non è solo Bologna". D'altronde, "il mercato della droga da mezzo secolo è gestito dalla malavita. Che nessuno abbia avuto il coraggio di fare terra bruciata attorno alla malavita è altrettanto evidente. Oggi ne abbiamo la conferma. Mi auguro almeno che sia l’occasione buona per riflettere sulle centinaia di ragazzi che vogliono bruciarsi il cervello".
Lepore regala pipe per il crack, Fratelli d'Italia va dai carabinieriFratelli d’Italia presenta denuncia per la distribuzione delle pipe per fumare il crack da parte del Comune di Bol...
Da qui la frecciata allo stesso sindaco dem, Matteo Lepore: "Domandarsi se finora ha fatto le cose giuste per prevenire tutto questo. Le piazze e le vie di molte città anche piccole, sono diventate pericolose, la gente ha paura di uscire di casa. Dicono: intanto preveniamo di danni collaterali dell’uso del crack. E voglio crederci, sono esperti del Sert. Ma temo non sia la strada per dissuadere chi fa uso della sostanza, anzi. La vedo come un’agevolazione e comprendo chi si sente giustificato: mi assicurano che non prenderò l’epatite… Io spiegherei piuttosto che il crack è un elettroshock per il cervello. A distanza di decenni si ripropongono le stesse politiche e la stessa impotenza mentre là fuori il menù è diventato più ricco e anche a buon mercato. Aggiungiamoci la bella campagna promozionale dello sballo gratuito e abbiamo il pacchetto completo, per la gioia delle mafie”.