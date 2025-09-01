Libero logo
lunedì 1 settembre 2025
4 di Sera, Senaldi azzera la sinistra: "Lo scopro stasera"

2' di lettura

"Il ceto medio è senz'altro in difficoltà però che la sinistra abbia a cuore il ceto medio lo scopro stasera": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4. Poi ha aggiunto: "Io più che di ambiente, Gaza e tutte cose ideologiche non vi sento parlare. Avs si occupa del ceto medio? Ma buona fortuna al ceto medio". 

Il tema è tornato al centro del dibattito dopo che il governo ha deciso di inserire un piano organico a sostegno del ceto medio all'interno della prossima Legge di Bilancio. Tra gli obiettivi, il taglio dell’Irpef per i redditi fino a 60 mila euro, il piano casa calmierato per le giovani coppie e gli interventi sui salari. L'intenzione è quella di rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie italiane e ridurre il peso del carovita.

Il governo, in particolare, vorrebbe scommettere su casa, tasse e salari per rafforzare il ceto medio, la fascia sociale che più di altre ha pagato negli ultimi anni gli effetti di inflazione, stagnazione salariale e costo del credito. Nel dare questo sostegno, però, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni deve essere attento anche a non mettere a rischio gli obiettivi di finanza pubblica e il percorso di consolidamento richiesto dall’Ue.

pietro senaldi4 di sera

