In Onda, Francesca Albanese sbotta con Arditti: "Ma di che parliamo, continuate pure"

La realtà è una sola, la verità sta da un'unica parte (a sinistra) e impossibile pensarla in altro modo. Francesca Albanese, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, è l'esempio perfetto di questa impostazione. E il confronto, se così si può chiamare, con un opinionista moderato come Roberto Arditti, seduto accanto a lei in studio, diventa surreale, a tratti imbarazzante.

"Israele ha occupato la Palestina per 25 anni e Hamas non esisteva", attacca la Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi. "Israele si è ritirato unilateralmente da Gaza, da solo", le ricorda Arditti con la Albanese che si volta innervosita: "E' rimasta occupata dal punto di vista internazionale", con il giornalista che taglia corto con un "Vabbè".