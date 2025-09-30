Beatrice Venezi, quante balle da chi elabora il suo curriculum

Mai, nella mia lunga esperienza di cronista e di uomo di teatro, avevo visto una gogna mediatica tanto grottesca come quella scatenata contro Beatrice Venezi. Altro che dibattito culturale: sembra il bombardamento al napalm, con giornali, sindacati e opinionisti pronti a scaricare su di lei tutto l'arsenale. Colpevole di cosa? Di essere stata nominata direttore musicale della Fenice a 34 anni. Una tragedia nazionale, manco avevano nominato Pikachu capo della Banca d'Italia. La musica, improvvisamente, non conta più nulla: non contano gli anni di studio, le orchestre dirette, le esperienze maturate nei principali teatri italiani. No, ciò che conta è demolirla a colpi di slogan: «raccomandata», «incapace», «presuntuosa». L'aria che si respira è quella della piazza forcaiola, con tanto di torce e picche pronte per infilzare la testa della malcapitata. Eppure la memoria, si sa, è selettiva.

Nel 2011, il venezuelano Diego Matheuz venne nominato direttore principale della Fenice a soli 27 anni. Curriculum ancora in fasce, esperienza internazionale pressoché inesistente, una manciata di concerti alle spalle e la benedizione del Sistema Abreu. Eppure nessuno gridò allo scandalo, nessun coro sindacale minacciò scioperi, nessun editoriale parlò di «offesa alla musica». Anzi, Matheuz fu salutato come un enfant prodige. Oggi, invece, la Venezi — più grande, con una carriera ben più ricca — viene trattata come una criminale beccata con le mani nel sacco. La logica è chiarissima: non è questione di titoli, ma di simpatie e partiti presi.