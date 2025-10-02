Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Flotilla, Elisa in lacrime a Giorgia Meloni: "Allora portateli voi"

di Maria Pia Petraroligiovedì 2 ottobre 2025
Flotilla, Elisa in lacrime a Giorgia Meloni: "Allora portateli voi"

(Instagram, Elisa)

1' di lettura

"Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo": Elisa, celebre cantante italiana, lo dice in lacrime in un video postato nelle storie Instagram taggando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riferimento dell'artista è all'abbordaggio, da parte dell'esercito israeliano, della spedizione umanitaria Flotilla diretta a Gaza. L'obiettivo degli attivisti era sfondare il blocco navale israeliano nelle acque davanti alla Striscia per portare aiuti e stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese. Cosa che, però. non è successa. Perché prima sono stati fermati dalla Marina militare israeliana. 

Prima dell'arrivo nell'area del blocco navale, agli attivisti coinvolti nella missione era stato lanciato un appello dalle istituzioni italiane e non solo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per esempio, aveva chiesto loro di tornare indietro per evitare di correre rischi troppo grandi e con la garanzia che gli aiuti sarebbero comunque arrivati a Gaza grazie alla mediazione del patriarcato latino. Ma la Flotilla ha deciso di andare avanti e tirare dritto. Fino alla scorsa notte, quando è stata fermata. 

Flottila, Giorgia Meloni: "Nessun bene per Gaza, solo disagi per gli italiani"

Le operazioni di abbordaggio delle navi della Flotilla sono iniziate nella serata di mercoledì 1 ottobre e stanno...

Intanto, si stanno organizzando diverse proteste in Italia proprio per quanto successo la scorsa notte alla Flotilla: a Milano, per esempio, è stata occupata l'Università Statale, mentre a Roma è stato bloccato l'ingresso alla facoltà di Lettere de La Sapienza. 

Capezzone e il giornalone-ultrà: "Che impressione", chi tifa per Flotilla e violenti

Oggi "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero, "viaggia su due...

In piazza Flotilla, anche a Torino il corteo a sostegno di Gaza

Lanci di uova e manganellate Flotilla, scontri a Bologna tra manifestanti e forze dell'ordine

Tutto è la Flotilla Elly Schlein, urla in aula contro Meloni: "Molla la clava, fai il premier!"

tag
flotilla
gaza
israele
elisa
giorgia meloni

In piazza Flotilla, anche a Torino il corteo a sostegno di Gaza

Lanci di uova e manganellate Flotilla, scontri a Bologna tra manifestanti e forze dell'ordine

Tutto è la Flotilla Elly Schlein, urla in aula contro Meloni: "Molla la clava, fai il premier!"

ti potrebbero interessare

960x540

Flotilla, anche a Torino il corteo a sostegno di Gaza

960x540

Flotilla, scontri a Bologna tra manifestanti e forze dell'ordine

3072x2048

Elly Schlein, urla in aula contro Meloni: "Molla la clava, fai il premier!"

Ignazio Stagno
449x256

Flotilla, "perché Benedetta Scuderi resta in Israele dopo l'arresto"

Andrea Carrabino