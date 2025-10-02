Flotilla, Elisa in lacrime a Giorgia Meloni: "Allora portateli voi"

"Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo": Elisa, celebre cantante italiana, lo dice in lacrime in un video postato nelle storie Instagram taggando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riferimento dell'artista è all'abbordaggio, da parte dell'esercito israeliano, della spedizione umanitaria Flotilla diretta a Gaza. L'obiettivo degli attivisti era sfondare il blocco navale israeliano nelle acque davanti alla Striscia per portare aiuti e stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese. Cosa che, però. non è successa. Perché prima sono stati fermati dalla Marina militare israeliana.

Prima dell'arrivo nell'area del blocco navale, agli attivisti coinvolti nella missione era stato lanciato un appello dalle istituzioni italiane e non solo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per esempio, aveva chiesto loro di tornare indietro per evitare di correre rischi troppo grandi e con la garanzia che gli aiuti sarebbero comunque arrivati a Gaza grazie alla mediazione del patriarcato latino. Ma la Flotilla ha deciso di andare avanti e tirare dritto. Fino alla scorsa notte, quando è stata fermata.