Maratona Mentana, Mieli: "Mi fate arrabbiare"

"Veramente mi fate arrabbiare": Paolo Mieli, ospite della Maratona Mentana su La7 per commentare l'esito delle regionali in Calabria, lo ha detto al conduttore e direttore del TgLa7 Enrico Mentana e agli altri ospiti in studio riferendosi al destino politico dei leader sconfitti. Il riferimento è alla possibilità che il candidato di centrosinistra Pasquale Tridico, battuto nelle urne dal governatore uscente di centrodestra Roberto Occhiuto, torni all'Europarlamento.

"Conte, nominato gratis presidente del Consiglio, quando il M5s ha perso le elezioni nel 2022 ed è finito all'opposizione, invece di andarsene a fare il suo mestiere, è rimasto lì per fare una battaglia", ha ricordato lo storico ed editorialista del Corriere della Sera. Secondo lui, insomma, sarebbe sbagliato abbandonare il campo dopo la sconfitta. E ha citato il caso di Giuseppe Conte come esempio di chi, invece, è rimasto a guidare il suo partito anche dopo una batosta al voto.